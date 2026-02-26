Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού με επτά σημαντικά παιχνίδια μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου για τις υποχρεώσεις των εθνικών.

Η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού συνεχίζεται. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ έμεινε «όρθια» στην Τσεχία, άντεξε με αριθμητικό μειονέκτημα στην παράταση και εν τέλει απέκλεισε την Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι.

Αυτά τα δύο ματς ήρθαν να προστεθούν στο πρόγραμμα του Τριφυλλιού, το οποίο μέχρι τη διακοπή του Μαρτίου θα δώσει επτά σημαντικά ματς, καθώς εκτός των δυο παιχνιδιών για τους «16» του Europa League έχει πέντε αγώνες στην «κούρσα» με τον Λεβαδειακό για το «πλασάρισμα» στην τετράδα της Stoximan Super League.

Αξιοσημείωτο, πως ακόμα και την «κενή» εβδομάδα από πλευράς ευρωπαϊκών υποχρεώσεων έχει μεσοβδρόμαδο ματς, καθώς θα φιλοξενήσει τον ΟΦΗ, στο εξ αναβολής ματς της 1ης αγωνιστικής.

Θυμίζουμε πως στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα προκύψει εάν ο αντίπαλος θα είναι η Μπέτις ή η Μίντιλαντ.

Το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού