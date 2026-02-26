Δείτε πώς ο Παναθηναϊκός πήρε τη μεγάλη πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν με 3-4 στη διαδικασία των πέναλτι. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΠΛΖΕΝ: ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΥΚΟΝΙΟΥ.

Ο Παναθηναϊκός των δέκα παικτών κατάφερε να πανηγυρίσει μεγάλη πρόκριση μέσα στην Τσεχία επί της Βικτόρια Πλζεν στη διαδικασία των πέναλτι και να περάσει στους 16 του Europa League εκεί που θα βρει είτε την Μπέτις είτε τη Μίντιλαντ.

Μετά το ισόπαλο 1-1, η πρόκριση κρίθηκε στα πέναλτι. Εκεί ο Λαφόν έπιασε ένα, άλλο ένα δεν βρήκε στόχο από πλευράς Τσέχων και ο Πάντοβιτς με ψυχραιμία στο τελευταίο πέναλτι ευστόχησε και έστειλε τον Παναθηναϊκό στους 16 της διοργάνωσης!

Η διαδικασία των πέναλτι στο Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός

Η Βικτόρια Πλζεν ξεκίνησε πρώτη τη διαδικασία των πέναλτι με τον Μέμιτς, με τον Λαφόν να αποκρούει!

Ο Καλάμπρια όμως δεν το εκμεταλλεύτηκε καθώς είδε τον Βιέγκελε να του λέει «όχι» στη δική του εκτέλεση.

Ο Χροσόφσκι ήταν εύστοχος κάνοντας το 1-0 για τη Βικτόρια.

Ο Πελίστρι ανέλαβε τη δεύτερη εκτέλεση για να ισοφαρίσει για τον Παναθηναϊκό και ευστόχησε κάνοντας το 1-1.

Ο Βισίνσκι έβαλε ξανά τη Βικτόρια Πλζεν μπροστά στη διαδικασία με εύστοχο χτύπημα για το 2-1.

Ο Τζούρισιτς ήταν και αυτός εύστοχος για τους πράσινους, σημαδεύοντας γωνία για το 2-2.

Ο Σουαρέ που ήταν ο επόμενος εκτελεστής της Βικτόρια έστειλε την μπάλα πάνω από τα δοκάρια στην τέταρτη εκτέλεση, με τον Παναθηναϊκό να έχει μεγάλη ευκαιρία για να πάρει το προβάδισμα.

Ο Σφιντέρσκι ανέλαβε την εκτέλεση, βρήκε δίχτυα και έκανε το 2-3 για τον Παναθηναϊκό!

Ο Βαλέντα ανέλαβε το πέμπτο κρίσιμο πέναλτι για τη Βικτόρια, κρατώντας την στο παιχνίδι με εύστοχη εκτέλεση για το 3-3.

Στα πόδια του Πάντοβιτς κρινόταν η πρόκριση για το «τριφύλλι» με τον επιθετικό του Παναθηναϊκού να σκοράρει για το 3-4 και να στέλνει τους «πράσινους» στους 16 του Europa League!