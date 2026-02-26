Ο Παναθηναϊκός προκρίθηκε στους «16» του Europa League, όμως στο πρώτο ματς θα έχει... μαζεμένες απουσίες με το μεγάλο πρόβλημα να εντοπίζεται στα στόπερ.

Ο Παναθηναϊκός για δεύτερη διαδοχική χρονιά θα αγωνιστεί στους «16» ευρωπαϊκής διοργάνωσης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ βγήκε νικήτρια στη διαδικασία των πέναλτι κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν και προκρίθηκε στην επόμενη φάση του Europa League.

Το πρόβλημα για τον Μαδριλένο τεχνικό είναι οι «μαζεμένες» απουσίες. Στο πρώτο ματς των «16» δεν θα είναι διαθέσιμοι ο Τάσος Μπακασέτας και ο Αχμέντ Τουμπά, οι οποίοι συμπλήρωσαν κάρτες, όπως και ο Χάβι Ερνάντεθ που αποβλήθηκε.

Φυσικά, σημαντικό πρόβλημα υπάρχει στα στόπερ, καθώς εκτός από τους δυο προαναφερθέντες αμυντικούς δεν υπολογίζονται ο τραυματίας Πάλμερ Μπράουν και ο εκτός λίστα Τιν Γεντβάι. Αυτό σημαίνει πως οι μοναδικοί «κλασικοί» στόπερ είναι ο Σβέριρ Ίνγκασον και ο Γιώργος Κάτρης.

Όσον αφορά τις... υπηρεσιακές λύσεις στα στόπερ, μετά την αποβολή του Ερνάντεθ χρησιμοποιήθηκε στην τριάδα ο Νταβίντε Καλάμπρια, ενώ σε δύο εβδομάδες που θα γίνει το πρώτο ματς θα είναι ετοιμοπόλεμος και ο Γιάννης Κώτσιρας.

Θυμίζουμε πως στην κλήρωση που θα γίνει το μεσημέρι της Παρασκευής (27/2, 14:00) θα προκύψει εάν ο αντίπαλος θα είναι η Μπέτις ή η Μίντιλαντ.