Ο Νίκος Αθανασίου γράφει στο Gazzetta για την μάγκικη πρόκριση του Παναθηναϊκού μέσα στο Πλζεν κόντρα στη Βικτόρια και τον διαιτητή-ανέκδοτο από την Λιθουανία.

Τι και αν είχε απέναντί του μία ομάδα που δεν είχε χάσει στο φετινό Europa League. Τι και αν είχε απέναντί του έναν διαιτητή... καρμονιόλα που έκανε ότι μπορούσε για να τον αποκλείσει, όπως και στα καλοκαιρινά παιχνίδι με την Ρέιντζερς. Τι και αν έμεινε με παίκτη λιγότερο στη παράταση. Ο Παναθηναϊκός, αυτή η τεράστια φανέλα στην Ευρώπη, κατέθεσε μαγκιά, καρδιά, καρύδια, έναν Aνδρέα Τεττέη από άλλον πλανήτη, έναν Λαφόν που το έπιασε στη κρίσιμη στιγμή και μένοντας όρθιος μέχρι και τα πέναλτι πήρε την πρόκριση στους 16 του Europa League!

Το άξιζε, το κατάφερε, το πήρε, με τον Ράφα Μπενίτεθ να συνεχίζει το ευρωπαϊκό του αήττητο και να οδηγεί το Τριφύλλι, κάπου που είχε να φτάσει 16 ολόκληρα χρόνια και τα ματς με την Σταντάρ Λιέγης, γλυκαίνοντας κάπως μία ολόπικρη σεζόν.

Ο Παναθηναϊκός δεν θα μπορούσε να φανταστεί ιδανικότερο σενάριο εκκίνησης στο παιχνίδι. Η Βικτόρια Πλζεν πρέσαρε ψηλά σε man to man, στη τελευταία της γραμμή άμυνας υπήρχε ένα 3vs3 και ο Ράφα Μπενίτεθ πόνταρε σε αυτό, επενδύοντας στο κράτημα της μπάλας του Τεττέη, στην ταχύτητά του Έλληνα φορ και στην δημιουργία των παικτών περιφερειακά του. Πριν συμπληρωθεί το δεκάλεπτο η σκέψη έγινε πράξη.

Ο Έλληνας φορ που είναι σεληνιασμένος πήρε την κεφαλιά μετά από άμεσο παιχνίδι, ο Ταμπόρδα αφού τράβηξε παίκτη πάνω του και άνοιξε χώρο, πάσαρε με το τακουνάκι και ο Τεττέη δεν λάθεψε. Έκανε το τέλειο πλασέ για να βάλει το Τριφύλλι μπροστά στο σκορ. Όσο γκολ είχαν δεχθεί οι Τσέχοι σε οκτώ ματς της League phase του Europa League, έβαλε μόνος του ο διεθνής άσος σε τρία ημίχρονα.

Οι Αθηναίοι σε όλο το υπόλοιπο ημίχρονο διαχειρίστηκαν το προβάδισμά τους, δεν απειλήθηκαν ουσιαστικά με εξαίρεση κάποια σουτ εκτός περιοχής και τις ενέργειες του Μάμιτς από δεξιά που έβαλε δύσκολα στον Κυριακόπουλο και στα αποδυτήρια πήγαν μπροστά χωρίς να πιεστούν, χωρίς να νιώσουν άβολα και να απειληθούν, έχοντας μια τεράστια στιγμή στο 41' όπου ο Τεττέη έφυγε στο... ξέφωτο αλλά δεν πρόλαβε να τελειώσει την φάση. Σε αυτό το πρώτο μέρος οι Ίνγκασον και Τουμπά ήταν ανίκητοι στο κέντρο της άμυνας, όπως πολύ καλός ήταν και ο Κάτρης.

Το Τριφύλλι δεν έπρεπε να παίξει μόνο για να κρατήσει το σκορ αλλά αυτό έκανε, με την είσοδο του Τζούρισιτς να μην βοηθά, καθώς ο Σέρβος ήταν εκτός κλίματος αγώνα, χωρίς ρυθμό λόγω του τραυματισμού του στις αρχές του έτους. Η μπάλα δεν ακουμπούσε πια στον Τεττέη, οι γηπεδούχοι ανέβαζαν τις γραμμές τους αλλά δεν απειλούσαν. Μέχρι το 63'. Σε όλο το ματς, στα κόρνερν έστελναν την μπάλα στο ύψος της μικρής περιοχής, έχοντας παίκτη να αποσπά την προσοχή του Λαφόν.

Ο έμπειρος κίπερ έκανε μεγάλο λάθος, άφησε την εστία του απροστάτευτη, η άμυνα έχασε τον Σπάσιλ και το 1-1 έφερε νέα δεδομένα στη ρεβάνς. Δεδομένα που λίγο ήθελε να επαναφέρει στο προβάδισμα του Παναθηναϊκού ο Ρενάτο αλλά το σουτ του Πορτογάλου πέρασε ελάχιστα άουτ στο 65'.

Ο Παναθηναϊκός τα περίμενε όλα και αποκλειστικά από τον Τεττέη που ήταν συγκλονιστικός και στο 74' ήρθε μια φάση που θα μπορούσε να αλλάξει τα πάντα. Ο διεθνής στράικερ ανατράπηκε εντός περιοχής αλλά τόσο ο Ρούμσας όσο και ο VAR από την Ολλανδία έκριναν πως η επαφή που φαίνεται από το ριπλέι δεν ήταν κάτι επιλήψιμο. Κουβέντα που σηκώνει φάση και πρέπει να την ξαναδούμε.

Απόφαση από έναν ρέφερι που και το καλοκαίρι είχε σφυρίξει κόντρα το Τριφύλλι στη Γλασκώβη, διαμορφώνοντας την εικόνα του ματς με την αποβολή του Βαγιαννίδη. Οι ''πράσινοι'' δεν κρατούσαν μπάλα, το φρεσκάρισμα στη μεσαία γραμμή άργησε να έρθει με την είσοδο του Τσέριν στο 89' αλλά οι Τσέχοι δεν αξιοποίησαν την κατοχή της μπάλας και το ζευγάρι οδηγήθηκε στην παράταση. Τρίτη ισοπαλία σε τρία ματς, απόλυτη ισορροπία.

Στον έξτρα χρόνο και οι δύο ομάδες είχαν ξεμείνει από φυσικές δυνάμεις, οι αλλαγές βοήθησαν περισσότερο την Πλζεν(Βίντρα, Πάνος), ωστόσο, την διαφορά την έκανε ένας παίκτης του Παναθηναϊκού. Ο ανέτοιμος Ερνάντεθ που δεν έπρεπε ποτέ να μπει στην λίστα αντί του Κοντούρη. Ο Ισπανός έχασε τον παίκτη του, τον ανέτρεψε σε φάση που σηκώνει απευθείας κόκκινη και ο απαράδεκτος Ρούμσας δεν έχασε ευκαιρία να αφήσει με δέκα το Τριφύλλι που στο 115' θα μπορούσε να κάνει το... ριφιφί αλλά ο Πελίστρι άργησε να εκτελέσει. Γενικά και παρά το αριθμητικό του μειονέκτημα ο Παναθηναϊκός το πήγε καλά το ματς, κράτησε περισσότερο την μπάλα και δεν απειλήθηκε καθόλου.

Όπως στη Μασσαλία, στο Άμστερνταμ, στη Κρακοβία, ο Παναθηναϊκός πήγε στη ρώσικη ρουλέτα των πέναλτι για να παίξει μια ευρωπαϊκή πρόκριση. Με εξαίρεση τον Καλάμπρια, όλοι έκαναν την δουλειά, ο Λαφόν το έπιασε αυτό που έπρεπε και ο... άχαστος Σωτήρης Μυκονίου έφερε ξανά την πρόκριση στα πέναλτι, όπως στη Μασσαλία και στην Κρακοβία και το διαβατήριό μου του ανήκει.

Εκτός από τον Τεττέη που έκανε μυθικό ματς, εξίσου τρομερή απόδοση είχαν οι Ίνγκασον και Κάτρης, ο Ρενάτο ήταν πολύ καλός, ο Πελίστρι βοήθησε στο δεύτερο ημίχρονο της παράτασης και ο Παναθηναϊκός συνεχίζει...