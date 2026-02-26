Βικτόρια Πλζεν – Παναθηναϊκός 1-1 (3-4 πεν): Τα highlights της τεράστιας πρόκρισης των «πράσινων» (vid)
Και η μεγάλη πορεία του Παναθηναϊκού στην Ευρώπη και συγκεκριμένα στο Europa League συνεχίζεται. Οι «πράσινοι» έχοντας το 2-2 στο ΟΑΚΑ πήγαν στο Πλζεν, προηγήθηκαν επί της Βικτόρια και παρότι ισοφαρίστηκαν και έμειναν με 10 παίκτες από το 105' όχι μόνο δεν παρέδωσαν τα όπλα, αλλά πήραν την σπουδαία πρόκριση στους «16» της διοργάνωσης στην ψυχοφθόρα διαδικασία των πέναλτι.
Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα μάθει την Παρασκευή τον επόμενο αντίπαλό της και αυτός θα είναι είτε η Μίντιλαντ από την Δανία, είτε η Μπέτις από την Ισπανία. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα γκολ, την διαδικασία των πέναλτι και συνολικά τις καλύτερες στιγμές της αναμέτρησης.
