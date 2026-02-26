Ο Παναθηναϊκός μετά τη σπουδαία πρόκριση επί της Βικτόρια Πλζεν θα αντιμετωπίσει στους «16» του Europa League τη Μίντιλαντ ή τη Μπέτις.

Ο Παναθηναϊκός πήρε μία παλικαρίσια πρόκριση στα πέναλτι στην Τσεχία κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν κι ενώ στην παράταση έμεινε με δέκα παίκτες, λόγω αποβολής του Ερνάντεθ. Οι πράσινοι με πρωταγωνιστές τους Λαφόν, Τετέι, απέκλεισαν τους Τσέχους στα playoffs του Europa League και πλέον είναι στους στους «16» της διοργάνωσης.

Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ στην επόμενη φάση θ' αντιμετωπίσει τη Μίντιλαντ που τερμάτισε 3η στη League Phase ή την Μπέτις που ήταν στην τέταρτη θέση. Αυτό θα το μάθει στην αυριανή κλήρωση στις 14:00.

Το πρώτο ματς θα γίνει στην Αθήνα στις 12 Μαρτίου και η ρεβάνς στις 19 Μαρτίου στη Δανία ή στη Σεβίλλη.

Οι αγώνες στα νοκ άουτ

Φάση των «16»: 12 και 19 Μαρτίου 2026

Προημιτελικά: 9 και 16 Απριλίου 2026

Ημιτελικά: 30 Απριλίου και 7 Μαϊου 2026

Τελικός 20 Μαϊου 2026 (Γήπεδο Μπεσίκτας - Κωνσταντινούπολη)

Η κλήρωση στο Europa League

Φάση των «16», προημιτελικά, ημιτελικά και τελικός 27 Φεβρουαρίου 2026 (14:00).