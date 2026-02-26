Βικτόρια Πλζεν - Παναθηναϊκός: Ο Ερνάντεθ μπήκε στην παράταση και αποβλήθηκε πριν την ανάπαυλα
Ο Χάβι Ερνάντεθ ήταν η κίνηση του Ράφα Μπενίτεθ με την έναρξη της παράτασης της ρεβάνς του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν, καθώς ο Μαδριλένος τεχνικός αντικατέστησε τον Αχμέντ Τουμπά με τον Ισπανό μπακ, ο οποίος δεν «έβγαλε» καν το πρώτο μισό του έξτρα ημιώρου!
Στο 105' ο Αντού έφυγε στην πλάτη της άμυνας, έπεσε μετά από τράβηγμα του Ερνάντεθ, ο διαιτητής Ρούμσας απέβαλε τον αμυντικό του Τριφυλλιού με απευθείας κόκκινη καρτά και άφησε με δέκα παίκτες τους φιλοξενούμενους, πριν την ανάπαυλα της παράτασης.
Από πλευράς Παναθηναϊκού διαμαρτυρήθηκαν για οφσάιντ στην κίνηση του επιθετικού των Τσέχων, όμως αυτό δεν επιβεβαιώθηκε από τον VAR.
