ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σουντουλίδη για τη ρεβάνς με τη Θέλτα
Ο ΠΑΟΚ αναζητεί μία ανατροπή στο Βίγκο, η οποία εξαιτίας των πολλών και σημαντικών απουσιών μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ο απεσταλμένος του Gazzetta Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε από το Μπαλαϊδος.
«Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα κόντρα στη Θέλτα. Ο Δικέφαλος ήρθε με εννέα απουσίες κι εκτός προπόνησης σήμερα έμεινε και ο Μύθου. Ο Λουτσέσκου πάντως έδειξε αποφασισμένος για το πως θα προετοιμάσει την ομάδα του».
Δείτε το σχόλιο του Σουντουλίδη για τη ρεβάνς και πόσοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα είναι στο γήπεδο
Το σχόλιο του απεσταλμένου του Gazzetta στο Βίγκο, Σταύρου Σουντουλίδη, @sts71 για το δεύτερο παιχνίδι των Playoffs του Europa League ανάμεσα στη Θέλτα και τον ΠΑΟΚ στο Balaídos#paokfc pic.twitter.com/VdGEcIk8A7— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 25, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.