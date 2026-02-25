ΠΑΟΚ: Το σχόλιο του Σουντουλίδη για τη ρεβάνς με τη Θέλτα

Σταύρος Σουντουλίδης
Θέλτα - ΠΑΟΚ
Ο απεσταλμένος του Gazzetta στο Βίγκο, ο Σταύρος Σουντουλίδης αναφέρθηκε στη ρεβάνς του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ αναζητεί μία ανατροπή στο Βίγκο, η οποία εξαιτίας των πολλών και σημαντικών απουσιών μοιάζει εξαιρετικά δύσκολη. Ο απεσταλμένος του Gazzetta Σταύρος Σουντουλίδης σχολίασε από το Μπαλαϊδος.

«Ο ΠΑΟΚ ψάχνει ένα ποδοσφαιρικό θαύμα κόντρα στη Θέλτα. Ο Δικέφαλος ήρθε με εννέα απουσίες κι εκτός προπόνησης σήμερα έμεινε και ο Μύθου. Ο Λουτσέσκου πάντως έδειξε αποφασισμένος για το πως θα προετοιμάσει την ομάδα του».

Δείτε το σχόλιο του Σουντουλίδη για τη ρεβάνς και πόσοι οπαδοί του ΠΑΟΚ θα είναι στο γήπεδο

@Photo credits: eurokinissi, Νάσος Σιμόπουλος
     

