Τζούριτσιτς: «Ο Μπενίτεθ πήρε το Champions League στην Κωνσταντινούπολη, ίσως κατακτήσει εκεί και το Europa»

Ο Φίλιπ Τζούρισιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και έκανε αναφορά στην... ιδιαίτερη σχέση του Ράφα Μπενίτεθ με την Κωνσταντινούπολη.

Ο Παναθηναϊκός δεν κατάφερε να συνεχίσει το νικηφόρο σερί του, καθώς «κόλλησε» στο μηδέν στην Λεωφόρο με τον ιδιαίτερα μαχητικό Παναιτωλικό. Μετά το ματς ο Φίλιπ Τζούρισιτς μίλησε στην κάμερα της Cosmote TV και παραδέχθηκε πως οι παίκτες του Τριφυλλιού είχαν το μυαλό τους στη μεγάλη ρεβάνς με την Μπέτις στην Ανδαλουσία.

Μάλιστα ο Σέρβος μεσοεπιθετικός αναφέρθηκε στην... ιδιαίτερη σχέση του Ράφα Μπενίτεθ με την πόλη που θα γίνει ο φετινός τελικός του Europa League, καθώς το 2005 ο Μαδριλένος τεχνικός είχε κατακτήσει το Champions League στην Κωνσταντινούπολη, ως προπονητής της Λίβερπουλ. Πρόκειται για έναν από τους πιο συγκλονιστικούς τελικούς στην ιστορία της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης, αφού οι Reds έκαναν ανατροπή κόντρα στη Μίλαν από 3-0.

Οι δηλώσεις του Φίλιπ Τζούρισιτς

«Για να μιλήσουμε ειλικρινά, όλοι έχουν αυτό το παιχνίδι στο μυαλό τους, από την ομάδα μέχρι τους φιλάθλους. Θα πάμε εκεί και θα δώσουμε κυριολεκτικά τη ζωή μας για να προκριθούμε. Δεν πρέπει να δώσουμε μόνο το 100% μας, αλλά το 120%.

Είναι μία ιστορική στιγμή, μπορούμε να αφήσουμε κληρονομιά. Στην τελική πρέπει απλώς να πιστέψουμε ότι τα πάντα είναι πιθανά. Ο προπονητής κατέκτησε το Champions League στην Κωνσταντινούπολη, ίσως να το κάνει το ίδιο και με το Europa League».