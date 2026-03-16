Ο Ερασιτέχνης Παναθηναϊκός κάλεσε τον κόσμο να εγγραφεί, μέχρι τέλος Μαϊου, για να έχει προτεραιότητα για τα διαρκείας στον Βοτανικό.

Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοίνωσε ότι τη νέα σεζόν θα παίζει στο ΟΑΚΑ και υπάρχουν αρκετοί λόγοι, που έχουν να κάνουν και με την είσοδο στο νέο γήπεδο στον Βοτανικό.

Ο Ερασιτέχνης με το νέο γήπεδο περιμένει κι αρκετά έσοδα και σε ανακοίνωσή του κάλεσε τους φίλους της ομάδας να γίνουν μέλη και να έχουν προτεραιότητα για τα διαρκείας.

Στην ανακοίνωση αναφέρεται: «Ο Παναθηναϊκός Αθλητικός Όμιλος ενημερώνει τους φιλάθλους της ομάδας και καλεί όσους-ες δεν είναι μέλη, να ενταχθούν στη «Μάνα του λόχου» μέσα στους επόμενους 2.5 μήνες για να έχουν τον πρώτο λόγο στα διαρκείας της ΠΑΕ στον Βοτανικό.

Ο Σύλλογος κινείται σε ρυθμούς Βοτανικού και το έργο παίρνει σταδιακά «σάρκα και οστά» . Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός και ο Παναθηναϊκός Α.Ο. κινούνται μαζί για την επόμενη ημέρα.

Η ΠΑΕ με επίσημη ενημέρωση της γνωστοποίησε ότι τη νέα σεζόν (2026-2027) η έδρα της θα είναι το ΟΑΚΑ και έπειτα έρχεται ο Βοτανικός.

Σε αυτό το πλαίσιο γνωστοποιήθηκε ότι υπό προϋποθέσεις, όσοι αποκτήσουν διαρκείας τη σεζόν 2026-27, θα έχουν προτεραιότητα στην αγορά κάρτας διαρκείας της πρώτης σεζόν στο νέο μας σπίτι, την αγωνιστική περίοδο 2027-28.

Σε ό,τι αφορά στον τρόπο απόκτησης διαρκείας ποδοσφαίρου για το νέο γήπεδο του Παναθηναϊκού, θα προκύψουν δύο προνομιούχες κατηγορίες κατόχων διαρκείας.

Το πρώτο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους έχουν διαρκείας στην τρέχουσα περίοδο (2025-26) και θα αποκτήσουν και την επόμενη σεζόν (2026-27).

Το δεύτερο γκρουπ προτεραιότητας θα αφορά όσους αγοράσουν διαρκείας την επόμενη σεζόν (2026-27), έχοντας παράλληλα προβεί έως τις 31 Μαΐου 2026 σε εγγραφή τους ως μέλη του Παναθηναϊκού Αθλητικού Ομίλου.

Οι ενδιαφερόμενοι-ες μπορούν να γίνουν μέλη ως εξής:

