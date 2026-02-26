Η ώρα και το κανάλι μετάδοσης της καθοριστικής ρεβάνς του «τριφυλλιού» απόψε (26/2).

Η μεγάλη ημέρα έφτασε, καθώς απόψε (26/2) ο Παναθηναϊκός έχει μπροστά του τη ρεβάνς στην Τσεχία με τη Βικτόρια Πλζεν, για τα Playoffs του Europa League.

Μετά το 2-2 του πρώτου αγώνα στο ΟΑΚΑ, η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θέλει να κάνει ένα πολύ καλό παιχνίδι, μαζί με το οποίο θα έρθει η νίκη και η πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Η σέντρα του αγώνα έχει οριστεί για τις 19:45 και η μετάδοση θα γίνει απευθείας από το Cosmote Sport 3.