Το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου από την Doosan Arena: Ο «τελικός» που μπορεί να γλυκάνει τη σεζόν και η πιθανή ενδεκάδα

Το παιχνίδι-τελικός που μπορεί να προκαλέσει νέο ενδιαφέρον στη τρέχουσα σεζόν του Παναθηναϊκού και η πιθανή ενδεκάδα. Αποστολή στο Πίλσεν: Σωτήρης Μυκονίου

Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση στην «Doosan Arena» πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης (26/02) απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στους «16» του Europa League.

Μ' ένα σύντομο σχόλιο από το γήπεδο της τσεχικής ομάδας, ο Σωτήρης Μυκονίου αναφέρθηκε στον χαρακτήρα... τελικού που έχει δοθεί σ' αυτό, ακόμη και από τους ίδιους τους συντελεστές της ομάδας.

Ακόμη έκανε μια πιθανή πρόβλεψη για την ενδεκάδα τονίζοντας πως το πιθανότερο σενάριο είναι ο σχηματισμός με την τριάδα στην άμυνα να μείνει απαράλλαχτος για ένα ακόμη παιχνίδι, παρά τις απουσίες.

Τέλος, συμπλήρωσε πώς το «παρών» θα δώσει και ο κόσμος του τριφυλλιού σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, έστω και με τα περιορισμένα αυτά δεδομένα που υπάρχουν ελέω της μικρής χωρητικότητας της έδρας της Πλζεν.