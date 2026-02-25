Το σχόλιο του Σωτήρη Μυκονίου από την Doosan Arena: Ο «τελικός» που μπορεί να γλυκάνει τη σεζόν και η πιθανή ενδεκάδα
Ο Παναθηναϊκός έκανε την τελευταία του προπόνηση στην «Doosan Arena» πριν από το μεγάλο παιχνίδι της Πέμπτης (26/02) απέναντι στην Βικτόρια Πλζεν, το οποίο θα κρίνει ποια από τις δύο ομάδες θα βρεθεί στους «16» του Europa League.
Μ' ένα σύντομο σχόλιο από το γήπεδο της τσεχικής ομάδας, ο Σωτήρης Μυκονίου αναφέρθηκε στον χαρακτήρα... τελικού που έχει δοθεί σ' αυτό, ακόμη και από τους ίδιους τους συντελεστές της ομάδας.
☘️ Η προπόνηση του Παναθηναϊκού μια μέρα πριν την κρίσιμη ρεβάνς με τη Βικτόρια Πλζεν
🇨🇿 Αποστολή στην Τσεχία: @soteraras #paofc pic.twitter.com/CQwcZwzgQV— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 25, 2026
Δείτε ΕπίσηςΜπενίτεθ: «Σε ματς σαν αυτά με την Πλζεν οι παίκτες είναι εκείνοι που κάνουν τη διαφορά»
Ακόμη έκανε μια πιθανή πρόβλεψη για την ενδεκάδα τονίζοντας πως το πιθανότερο σενάριο είναι ο σχηματισμός με την τριάδα στην άμυνα να μείνει απαράλλαχτος για ένα ακόμη παιχνίδι, παρά τις απουσίες.
Τέλος, συμπλήρωσε πώς το «παρών» θα δώσει και ο κόσμος του τριφυλλιού σε ακόμα ένα ευρωπαϊκό παιχνίδι, έστω και με τα περιορισμένα αυτά δεδομένα που υπάρχουν ελέω της μικρής χωρητικότητας της έδρας της Πλζεν.
☘️ Το σχόλιο του απεστάλμένου του Gazzetta στην Τσεχία, Σωτήρη Μυκονίου, για το αυριανό κρίσιμο ματς του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 25, 2026
🇨🇿 Αποστολή στην Τσεχία: @soteraras
#paofc pic.twitter.com/yIIAKPgjEz
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.