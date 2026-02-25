Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου δεν είχε στην αποψινή προπόνηση και τον Ανέστη Μύθου. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τα προβλήματα δεν λένε να εγκαταλείψουν τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και στο Βίγκο μία μέρα πριν τη ρεβάνς με τη Θέλτα για τα playoffs του Europa League προέκυψε πρόβλημα στον Δικέφαλο.

Ο Ανέστης Μύθου έμεινε στο ξενοδοχείο λόγω στομαχικών διαταραχών! Ο 18χρονος φορ με 18 συμμετοχές και 5 γκολ την τρέχουσα σεζόν, ανέβασε πυρετό και δεν πήρε μέρος στην προπόνηση. Φυσικά είναι εξαιρετικά αμφίβολος γι' αύριο.

Ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου να θυμίσουμε ότι έχει εκτός τον τιμωρημένο Ζίβκοβιτς και τους τραυματίες Τάισον, Κωνσταντέλια, Ντεσπόντοφ, Πέλκα, Μεϊτέ, Λόβρεν, Ιβανούσετς και Παβλένκα.

Αν δεν αγωνιστεί και ο Μύθου, ο ΠΑΟΚ συνολικά θα μετράει 10 απουσίες, εκ των οποίων οι μισοί είναι βασικοί και οι υπόλοιποι βασικά κομμάτια στο rotation.

Αναλυτικά οι παίκτες που πήρε στην Ισπανία: Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Νικολακούλης, Κένι, Σάντσεζ, Κεντζιόρα, Βολιάκο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Τέιλορ, Ντούνγκα, Θυμιάνης, Ζαφείρης, Οζντόεφ, Καμαρά, Μπιάνκο, Μπέρδος, Χατσίδης, Γιακουμάκης, Γερεμέγεφ, Μύθου.

