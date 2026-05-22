Η ΠΑΕ ΠΑΟΚ πήρε επίσημη θέση για το θέμα του συμβολαίου του Μαγκομέντ Οζντόεφ έπειτα από ερώτηση ρωσικού μέσου.

Το χθεσινό ρεπορτάζ του Ιβάν Καρπόφ στο Telegram πως ο Μαγκομέντ Οζντόεφ αρνήθηκε πρόταση ανανέωσης του ΠΑΟΚ έκανε τον «δικέφαλο του βορρά» να πάρει επίσημη θέση σχετικά με το θέμα αυτό.

Οι ασπρόμαυροι απάντησαν σε σχετική ερώτηση του ρωσικού μέσου «sport-express» και ξεκαθάρισαν πως οι συζητήσεις για το συμβόλαιό του, το οποίο ολοκληρώνεται το προσεχές καλοκαίρι, συνεχίζονται.

«Το μόνο πράγμα που μπορούμε να πούμε είναι πως η ομάδα και ο παίκτης συνεχίζουν τις διαπραγματεύσεις για την επέκταση του μεταξύ τους συμβολαίου» ανέφεραν συγκεκριμένα από το γραφείο τύπου του ΠΑΟΚ.

Τη φετινή σεζόν ο Οζντόεφ πραγματοποίησε 50 συμμετοχές σκοράροντας εννέα γκολ και δίνοντας πέντε ασίστ σε περισσότερα από 3,5 χιλ. λεπτά που πάτησε χορτάρι.