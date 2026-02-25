Διαβάστε όλα όσα είπε ο Ραζβάν Λουτσέσκου στη συνέντευξη Τύπου ενόψει του δεύτερου αγώνα των Playoffs του Europa League κόντρα στη Θέλτα. - ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΣΤΟ ΒΙΓΚΟ: ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΟΥΝΤΟΥΛΙΔΗΣ

Τι περιμένει ο Ραζβάν Λουτσέσκου από το αυριανό δεύτερο παιχνίδι -τρίτο στη σεζόν- απέναντι στη Θέλτα. Τα πράγματα είναι πολύ απλά. «Να τα δώσουν όλα τα παιδιά. Δεν έχουμε τίποτα να χάσουμε, αντίθετα η Θέλτα έχει να χάσει πολύ περισσότερα πράγματα. Θα μπούμε στο γήπεδο και θα παλέψουμε για την πρόκριση», απάντησε ο Ρουμάνος προπονητής του ΠΑΟΚ. Κι αποκάλυψε έναν διάλογο με τον Γιάννη Κωνσταντέλια.

Ο Ραζβάν Λουτσέσκου αναφέρθηκε και ανέλυσε διεξοδικά την πολύ δύσκολη περίοδο που είχε ο ΠΑΟΚ μέσα στον Ιανουάριο και τον Φεβρουάριο. «Περιμένω με αγωνία τον αυριανό αγώνα».

Αναφορικά με τη διαχείριση και τις αποφάσεις που πήρε σ’ αυτό το δύσκολο διάστημα ο προπονητής του ΠΑΟΚ ξεκαθάρισε: «Θα έκανα 100% τις ίδιες επιλογές και θα έπαιρνα τις ίδιες αποφάσεις». Και πρόσθεσε: «Είμαστε καλά στο πρωτάθλημα, με ένα παιχνίδι λιγότερο, βρισκόμαστε στον τελικό του Κυπέλλου και δώσαμε δύσκολα παιχνίδια στην Ευρώπη απέναντι σε απίστευτα ποιοτικές ομάδες, που δεν είναι καθόλου εύκολο να τις αντιμετωπίσεις. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό είχαμε τόσους πολλούς τραυματισμούς, αλλά δεν έχει να κάνει μόνο με αυτή την παράμετρο. Ήμασταν γεμάτοι από αρρώστιες τον Οκτώβριο και τον Νοέμβριο που επηρεάζουν τους παίκτες.

Θα μπορούσαμε να είχαμε κερδίσει στον Άρη, να είχαμε κερδίσει την ΑΕΚ και στη Λάρισα να μην είχαμε δεχθεί αυτό το γκολ. Υπάρχουν καλές και κακές περίοδοι, το θέμα είναι να μπορέσουμε να αντιδράσουμε. Με μια σωστή νοοτροπία και μαχητικό πνεύμα μπορείς να ξεπεράσεις μια τόση δύσκολη κατάσταση όπως η τωρινή».

Σχετικά με την συνθήκη του αυριανού αγώνα με τόσες κομβικές απουσίες, το αποτέλεσμα του πρώτου αγώνα, μπορούμε να μιλάμε για μια άνιση μάχη ή όχι: «Πρώτα απ’ όλα αντιμετωπίζουμε μια ποιοτική ομάδα, που είναι ψηλά στο πρωτάθλημα της, το στυλ παιχνιδιού της είναι κορυφαίο, αλλά δεν μπορείς να ρωτάς ένα προπονητή για ρεαλιστικές πιθανότητες πρόκρισης, πολλές ή λίγες, αλλιώς τι ήρθαμε να κάνουμε εδώ πέρα; Καλύτερα να μην ερχόμαστε», σχολίασε ο Λουτσέσκου και αποκάλυψε ένα διάλογο που είχε με τον Γιάννη Κωνσταντέλια λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή από τη Νέα Μεσημβρία το μεσημέρι της Τρίτης:

«Ο Γιάννης (σ.σ. Κωνσταντέλιας) μετά την προπόνηση ήρθε και μου είπε: “Κόουτς, να ξέρεις ότι θα περάσουμε”. Του είπα “γιατί το λες”. “Αυτό είναι το ποδόσφαιρο”, μου απάντησε. Δεν πρέπει να κάνουμε τα ίδια λάθη που κάναμε στο πρώτο ματς».