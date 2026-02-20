Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για τις ιδέες και τις επιλογές του Ράφα Μπενίτεθ στο 2-2 του Παναθηναϊκού εναντίον της Βικτόρια Πλζεν

Αν του το… χάριζαν αυτό το 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν του Παναθηναϊκού πριν από την έναρξη του αγώνα, θα το έπαιρνε; Βεβαίως! Επαιζε εναντίον της μοναδικής αήττητης ομάδας στο Europa League, εναντίον ενός συνόλου που είχε δεχθεί τρία γκολ σε 13 ώρες ποδοσφαίρου, εναντίον ενός γκρουπ με το οποίο είχε αναδειχθεί ισόπαλος 0-0 στη Legue Phase παίζοντας με παίκτη παραπάνω από το 32’. Εναντίον μιας ομάδας, η οποία μετράει τέσσερις σερί νίκες στο πρωτάθλημα και ευελπιστεί για Τσάμπιονς Λιγκ μέσω των play offs.

Παίζοντας με μηδέν αμυντικούς χαφ και μηδέν εξτρέμ

Eφυγε, τελικά, με πικρό τέλος. Με αίσθηση απογοήτευσης, αλλά και με πίστη ότι μπορεί να πάρει αυτή την πρόκριση στην Τσεχία. Και όντως μπορεί, δεδομένου ότι χθες οι αμυντικοί της Πλζεν έδειξαν προβληματικοί και σε σετ παιχνίδι και στις αντεπιθέσεις. Απλώς, ο Παναθηναϊκός δεν είχε εξτρέμ για να τους απειλήσει περισσότερο. Προτιμήθηκε ο Ταμπόρδα πάλι να «υποδύεται» τον δεξιό «κάτι σαν εξτρέμ» (όποιος άκουσε χθες τον Χουάν Ραμόν Ρότσα στον ΑΝΤ1 κατάλαβε ακόμα περισσότερα για τον Αργεντινό) και τον Πάντοβιτς να υποδύεται τον αριστερό «κάτι σαν εξτρέμ». Στον πάγκο ο Αντίνο (όχι παράλογο λόγω της κόπωσης), στον πάγκο και ο Ζαρουρί (παράλογο 100%). Στον πάγκο και οι Σιώπης – Τσέριν, διότι ο Ράφα Μπενίτεθ είχε χθες μια παράξενη ιδέα που του «βγήκε» για 45 λεπτά. Να βάλει όλους μαζί τους «μπαλάτους» για να κρατήσει ο Παναθηναϊκός όσο το δυνατόν περισσότερο την μπάλα και να αποφύγει τα λάθη στην κυκλοφορία, απέναντι σ’ ένα σύνολο με καλύτερη χημεία, περισσότερη δύναμη και αθλητικότητα, πιο πολλά τρεξίματα.

Γιατί τα κατάφερε για 45 λεπτά, όλα τα ανεξήγητα...

Και τα κατάφερε μια χαρά μετά το 25’ και μέχρι το 70’! Τα κατάφερε διότι ο Σάντσες με τον Μπακασέτα έδωσαν αυτό που μπορούν, διότι ο Κυριακόπουλος έκανε σούπερ ματς, οι στόπερ απέφυγαν τα χοντρά λάθη και ο Τετέι γλεντούσε μια ολόκληρη άμυνα μόνος του. Το ότι έπαιξαν 97 λεπτά μαζί στη μεσαία γραμμή ο Σάντσες με τον «Μπάκα», χωρίς αλλαγή αλλά και χωρίς υποστήριξη με κάποια αλλαγή (Σιώπης, Τσέριν) είναι από τα πολλά ανεξήγητα που θα θυμόμαστε όταν αποχωρήσει ο Μπενίτεθ…

Εξίσου ανεξήγητη ήταν η χρησιμοποίηση του Πάντοβιτς, αλλά κυρίως η μη αλλαγή του από το 45’ και η αντικατάστασή του τελικά από τον Τζούρισιτς που ήταν στα πιτς για ενάμιση μήνα και όχι από τον Ζαρουρί! Εξίσου ανεξήγητο ήταν ότι αντί να μπει ο Σιώπης για να δώσει ανάσες στους δυο play makers, μπήκε ο Ερνάντεθ αντί του Τουμπά, προφανώς για να «δικαιολογηθεί» η επιλογή του Ισπανού στην ευρωπαϊκή λίστα αντί του Κοντούρη. Εξίσου ανεξήγητο ήταν ότι ο Παναθηναϊκός για ακόμα μια φορά δεν αξιοποίησε όλες τις αλλαγές του, έκανε τέσσερις: υπάρχουν και χειρότερα, εναντίον της ΑΕΛ είχε κάνει τρεις…

O Ράφα τα έκανε σαλάτα μετά το 75’, έδωσε το δικαίωμα στην Πλζεν να πάρει μέτρα και δεν βοήθησε καθόλου τον Παναθηναϊκό με τις αλλαγές του, αλλά τελικά οι Τσέχοι έφυγαν με το 2-2 λόγω της γκάφας του Λαφόν. Ο Παναθηναϊκός είχε ήδη αρχίσει να χάνει μέτρα μετά το 70’ λόγω της κόπωσης των δυο χαφ του και εν συνεχεία λόγω της αντικατάστασης του Τετέι που σκορπούσε τρόμο σε κάθε κίνησή του, το τελικό αποτέλεσμα είναι δίκαιο. Διότι και οι Τσέχοι για να είμαστε ειλικρινείς, την έκαναν την πατάτα τους μετά το γρήγορο 0-1, όταν αισθάνθηκαν υπέρμετρα «ασφαλείς» στον αγωνιστικό χώρο, έδωσαν μέτρα στον Παναθηναϊκό, σταμάτησαν να πιέζουν για κλεψίματα και το πλήρωσαν με ανατροπή και συναισθηματικό boost του αντιπάλου που είχε την αυτοπεποίθηση και το κοινό μαζί του μετά την ισοφάριση στο 31’.

Αν βρει κάποιες σταθερές...

Εν τέλει, ο Παναθηναϊκός έχασε… τζάμπα και βερεσέ μια πολύτιμη νίκη, λόγω του λάθους του Λαφόν και των άστοχων επιλογών από τον πάγκο στο management των αλλαγών, αλλά οι πιθανότητές του είναι σοβαρές. Όχι μόνο διότι σε νοκ άουτ ματς αυτού του επιπέδου μπορεί να είναι πολύ πιο συγκεντρωμένος, παθιασμένος και ενθουσιώδης συγκριτικά με τα ματς του πρωταθλήματος, αλλά και διότι ουδείς δικαιούται να υποτιμά την αναζωογονητική αύρα της Ευρώπης στο μυαλό κάθε παίκτη!

Την Κυριακή, στο Ηράκλειο, η συνθήκη θα είναι διαφορετική. Αν βρει, όμως, ο Παναθηναϊκός από το χθεσινό ματς τα θετικά vibes που χρειάζεται και δυο – τρεις «σταθερές» από τον τρόπο με τον οποίο έκλεινε τις αποστάσεις και αναπτυσσόταν από το 25’ έως το 70’, τότε ίσως η τελική ευθεία της regular season να είναι καλύτερη απ΄ αυτή που φανταζόταν κάθε φίλος του μετά και το αποκαρδιωτικό 1-1 με την ΑΕΛ.