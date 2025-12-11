O Παναθηναϊκός έπαιζε από το 33' με παίκτη παραπάνω λόγω αποβολής του Γέμελκα, αλλά δεν κατάφερε να διασπάσει τη μαζική άμυνα της Βικτόρια Πλζεν και με το τελικό 0-0 έχασε τεράστια ευκαιρία να «κλειδώσει» την πρόκρισή του.

Ο Παναθηναϊκός έμεινε στο 0-0 με την Βικτόρια Πλζεν για την 6η αγωνιστική της League Phase του Europa League, παρ' ότι είχε το αριθμητικό πλεονέκτημα από το 32ο λεπτό, όταν ο Τετέ κέρδισε την αποβολή του Γεμέλκα.

Οι «πράσινοι» ήταν κυρίαρχοι, έφτιαξαν κάποιες τελικές, όμως τους έλειψε αυτό το κάτι που θα τους οδηγούσε να λύσουν τον... γόρδιο δεσμό της άμυνας των Τσέχων.

Παναθηναϊκός-Βικτόρια Πλζεν: Έτσι έπαιξαν

Ο Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε τον Παναθηναϊκό με τον Λαφόν κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Τουμπά, δεξιός ο Καλάμπρια και ο Ίνγκασον με τον Πάλμερ οι δύο στόπερ. Σιώπης και Τσιριβέγια οι κεντρικοί χαφ, έχοντας μπροστά τους τον Τζούρισιτς. Στο αριστερό ''φτερό'' ο Ζαρουρί, στο δεξί ο Τετέ και σέντερ φορ ο Πάντοβιτς.

Ο Μάρτιν Χίσκι παρέταξε την Βικτόρια Πλζεν με τον Βίγκελε στην υπεράσπιση της εστίας. Γεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι η τριπλέτα στο κέντρο της άμυνας. Μέμιτς αριστερός μπακ-χαφ, Βισίνσκι δεξιός. Λάντρα, Τσερβ, Βαλέντα στον άξονα του κέντρου. Αντού και Ντουροσίνμι οι δύο φορ.

Ο Τετέ άλλαξε την απόλυτη ισορροπία

Το πρώτο ημίχρονο ήταν απόλυτα ισορροπημένο μέχρι το 32'. Παναθηναϊκός και Βικτόρια Πλζεν είχαν άριστη αμυντική οργάνωση, απείλησαν μόνο με κάποια σουτ εκτός περιοχής που ήταν εύκολα λεία για Λαφόν και Βίγκελε ή κατέληξαν εκτός εστίας και σε εκείνο το λεπτό το καλό βράδυ του Τετέ που ήταν εξαιρετικός στο 1vs1 έφερε την αλλαγή της κατάστασης.

Ο Βραζιλιάνος εξτρέμ πήρε την αποβολή του Γεμέλκα και έφερε το Τριφύλλι στο 11vs10 για την συνέχεια του αγώνα.

Όπως ήταν λογικό, το Τριφύλλι πήρε την κατοχή της μπάλας, όμως, δεν είχε καλές επιλογές στα τελευταία μέτρα του γηπέδου.

Εξαίρεση η φάση του 45', η μεγαλύτερη στιγμή του ημιχρόνου, όταν ο αμαρκάριστος Πάντοβιτς, έστειλε με το κεφάλι την μπάλα πάνω στον Βίγκελε μετά την σέντρα του Καλάμπρια.

Ο Παναθηναϊκός προσπάθησε αλλά δεν βρήκε το γκολ της νίκης

Ο Παναθηναϊκός είχε τον απόλυτο έλεγχο του παιχνιδιού, συντριπτική κατοχή της μπάλας αλλά όχι τις συνεργασίες για να διασπάσει την αντίπαλη άμυνα.

Η πρώτη σημαντική στιγμή του ημιχρόνου ήρθε στο 58' όταν ο Ζαρουρί από αριστερά έκανε υπέροχη ενέργεια, σέντραρε αλλά ο Τετέ αμαρκάριστος στο δεύτερο δοκάρι, σπατάλησε μια πολύ μεγάλη ευκαιρία.

Στο 59' ο Μπενίτεθ έριξε Τσέριν και Μπακασέτα στο ματς, γυρνώντας τον Ζαρουρί αριστερό μπακ και τον Τζούρισιτς στο φτερό. Στο 61' το σουτ του Τσιριβέγια πέρασε άουτ, όπως κι αυτό του Ζαρουρί στο 63' που απείλησε ξανά στο 68' με την μπάλα να περνά λίγο έξω.

Το Τριφύλλι έπαιζε μονότερμα την Πλζεν αλλά δεν είχε καλές αποφάσεις και επιλογές στη τελική πάσα ή στη τελική προσπάθεια με αποτέλεσμα να περνά η ώρα και να μην φτιάχνει μεγάλες στιγμές μέσα από την περιοχή.

Στο 89ο λεπτό ήρθε μία μεγάλη διπλή ευκαιρία, όταν το σουτ του Καλάμπρια λίγο έξω από την μικρή περιοχή κόντραρε σε αμυντικό κι έπειτα το σουτ του Μπακασέτα εκτός περιοχής πέρασε ελάχιστα άουτ.

Αυτό ήταν και το τελευταίο «αχ» του Παναθηναϊκού στο ματς, αφού όσο κι αν προσπάθησε στις καθυστερήσεις, δεν μπόρεσε να βρει κάποια άλλη καλή στιγμή.

MVP: Ο Ζαρουρί ήταν από τους παίκτες του Παναθηναϊκού που ξεχώρισαν στο αποψινό παιχνίδι. Έκανε αρκετές πλαγιοκοπήσεις από τα αριστερά και καλές σέντρες, ακόμα και με το κακό του πόδι. Απείλησε και με κάποια σουτ ενώ ανταπεξήλθε όπως έπρεπε όταν χρειάστηκε να παίξει ως αριστερό μπακ.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Τετέ ήταν πολύ δραστήριος στο αποψινό παιχνίδι. Ήταν εκείνος που άλλαξε τις συνθήκες του αγώνα με τις δύο κίτρινες που κέρδισε από τον Γεμέλκα, αφού δύσκολα μπορούσαν να τον αντιμετωπίσουν στο 1vs1 οι παίκτες των Τσέχων. Είχε μάλιστα και μία από τις μεγαλύτερες ευκαιρίες των «πρασίνων», αλλά το δύσκολο τελείωμα που επιχείρησε πέρασε άουτ.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Ο Γεμέλκα... κρέμασε την ομάδα του, καθώς την άφησε με δέκα παίκτες από το 32', αντικρίζοντας δύο κίτρινες κάρτες σε μία πολύ καθοριστική στιγμή της αποψινής αναμέτρησης.

Η ΓΚΑΦΑ: Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Πάντοβιτς και στο 59' ο Τετέ έχασαν μοναδικές ευκαιρίες, αμαρκάριστοι από το ύψος της μικρής περιοχής.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Πολύ καλή διαιτησία από τον Νόμπρε και τους βοηθούς του απόψε στο ΟΑΚΑ.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Η Βικτόρια Πλζεν κατόρθωσε να φύγει αλώβητη και από το ΟΑΚΑ μένοντας αήττητη στην Ευρώπη την φετινή σεζόν, παρ' ότι έπαιζε με δέκα παίκτες από το 32ο λεπτό. Ο Παναθηναϊκός την έκλεισε στα καρέ της, δημιούργησε κάποιες τελικές, αλλά του έλειψε αυτό το κάτι για να βρει το γκολ που θα του χάριζε τη νίκη.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Καλάμπρια, Τουμπά(59' Μπακασέτας), Πάλμερ, Ίνγκασον, Τσιριβέγια, Σιώπης(59' Τσέριν), Τζούρισιτς, Τετέ, Ζαρουρί, Πάντοβιτς(75' Σφιντέρσκι).

Βικτόρια Πλζεν: Βίγκελε, Γεμέλκα, Ντουέ, Ντόσκι, Μέμιτς, Βισίνσκι(41' Μάρκοβιτς), Λάντρα(66' Σπάτσιλ), Τσέρβ, Βαλέντα(74' Ζελίκοβιτς), Ντουροσίνμι(74' Βίντρα), Αντού(41' Σουαρέ).