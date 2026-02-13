Ο Βαγγέλης Μαρινάκης θα πληρώσει το κόστος μετακίνησης των φίλων της Νότιγχαμ Φόρεστ στην Τουρκία, προκειμένου να μην επιβαρυνθούν με επιπλέον έξοδα.

Την ερχόμενη Πέμπτη (19/2), η Νότιγχαμ Φόρεστ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε, για τα Playoffs του Europa League, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στους «16».

Ο αγγλικός σύλλογος του οποίου νέος προπονητής θα είναι ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, έχει αυτό το ταξίδι στην Τουρκία, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να προχωράει σε μια σπουδαία κίνηση.

Όπως αποκαλύπτουν αγγλικά μέσα, ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ αποφάσισε να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησης των φιλάθλων στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να μην τους επιβαρύνει περαιτέρω. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως στην Πόλη είναι υποχρεωτική η μετακίνηση των οπαδών με πούλμαν προς το γήπεδο της Φενέρ, με το κόστος να υπολογίζεται στις 53.500 λίρες.

Έτσι, ο πρόεδρος του αγγλικού κλαμπ δίνει τη λύση και πληρώνει από την τσέπη του, σε μια κίνηση στήριξης προς τον κόσμο της Φόρεστ που θα ταξιδέψει για ακόμη μια φορά στο πλάι της ομάδας.