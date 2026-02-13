Νότιγχαμ Φόρεστ: Ο Μαρινάκης πληρώνει τα έξοδα μετακίνησης για το ματς με τη Φενέρ
Την ερχόμενη Πέμπτη (19/2), η Νότιγχαμ Φόρεστ επιστρέφει στην ευρωπαϊκή σκηνή, καθώς φιλοξενείται από τη Φενέρμπαχτσε, για τα Playoffs του Europa League, θέλοντας να κάνει το πρώτο βήμα για πρόκριση στους «16».
Ο αγγλικός σύλλογος του οποίου νέος προπονητής θα είναι ο άλλοτε τεχνικός του Ολυμπιακού, Βίτορ Περέιρα, έχει αυτό το ταξίδι στην Τουρκία, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη να προχωράει σε μια σπουδαία κίνηση.
Όπως αποκαλύπτουν αγγλικά μέσα, ο ισχυρός άνδρας της Νότιγχαμ αποφάσισε να καλύψει ο ίδιος τα έξοδα μετακίνησης των φιλάθλων στην Κωνσταντινούπολη, προκειμένου να μην τους επιβαρύνει περαιτέρω. Τα ρεπορτάζ αναφέρουν πως στην Πόλη είναι υποχρεωτική η μετακίνηση των οπαδών με πούλμαν προς το γήπεδο της Φενέρ, με το κόστος να υπολογίζεται στις 53.500 λίρες.
Έτσι, ο πρόεδρος του αγγλικού κλαμπ δίνει τη λύση και πληρώνει από την τσέπη του, σε μια κίνηση στήριξης προς τον κόσμο της Φόρεστ που θα ταξιδέψει για ακόμη μια φορά στο πλάι της ομάδας.
🏴✈️ 𝐎𝐅𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋 | For Nottingham Forest's away match to Fenerbahçe, supporters must use a coach to get to the stadium. 🚌— EuroFoot (@eurofootcom) February 13, 2026
Club owner Evangelos Marinakis decided to cover the costs so that the fans do not pay any travel fees ontop of their match ticket (£53,500) 💰 pic.twitter.com/xrCSz0Q27M
