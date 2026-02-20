Το πρώτο one man show του Τεττέη με το τριφύλλι στο στήθος

Ο Ανδρέας Τεττέη έκανε την πρώτη του μεγάλη εμφάνιση με την φανέλα του Παναθηναϊκού παίρνοντας... σβάρνα την Βικτόρια Πλζεν και φέρνοντας την ομάδα του μία στιγμή μακριά από τη νίκη.

Ο Παναθηναϊκός έφτασε στην πηγή, αλλά δεν μπόρεσε να πιει νερό το βράδυ της Πέμπτης (19/02) στο ΟΑΚΑ κόντρα στην Βικτόρια Πλζεν, αφού, παρ' ότι βρέθηκε πίσω στο σκορ, γύρισε το παιχνίδι, όμως η γκολάρα του Λάντρα στο 80ο λεπτό του στέρησε τη νίκη με το παιχνίδι να λήγει με το σκορ στο 2-2.

Τώρα οι «πράσινοι» καλούνται να πάνε την άλλη εβδομάδα στην Τσεχία για να διεκδικήσουν τη νίκη που θα τους φέρει την πρόκριση σε μια ρεβάνς απόλυτα ανοιχτή.

Μεγάλος πρωταγωνιστής του «τριφυλλιού» στο χθεσινό παιχνίδι δεν ήταν άλλος από τον Ανδρέα Τεττέη, ο οποίος στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο σκόραρε και τα δύο γκολ της ομάδας, κάνοντας στο πρώτο μία υπέροχη εκτέλεση και στο δεύτερο μία τρομερή ατομική ενέργεια.

Μάχες, εκτελέσεις, απειλή και προσωπικότητα

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν το σημείο αναφοράς του Παναθηναϊκού στο χθεσινό παιχνίδι. Ένας παίκτης που έβγαλε πολύ βρώμικη δουλειά, δίνοντας αρκετές μάχες με τα στόπερ της Πλζεν ενώ ταυτόχρονα έκανε και τη διαφορά. Συνολικά ενεπλάκη σε 29 μονομαχίες, κερδίζοντας τις 11 απ' αυτές έχοντας ποσοστό επιτυχίας 38%, δηλαδή μέσα στα συνηθισμένα του νούμερα. Ταυτόχρονα επανέκτησε έξι φορές τη μπάλα, όλες στο αντίπαλο μισό.

Οι μονομαχίες του Τεττέη

Ο Έλληνας επιθετικός έδειχνε ασταμάτητος και σκορπούσε τον πανικό στην άμυνα των Τσέχων όποτε έπαιρνε τη μπάλα στα πόδια του και κατευθυνόταν κατά μέτωπο στην περιοχή.

Τα ταχυδυναμικά του χαρακτηριστικά δημιούργησαν σημαντικό πρόβλημα στους Τσέχους, που δεν έδειχναν να μπορούν να βρουν αντίδοτο, κάτι που θα τους προβληματίσει σίγουρα αρκετά και ενόψει της ρεβάνς.

Τελείωσε το ματς έχοντας 2/3 ντρίμπλες, έξι επαφές με τη μπάλα στην περιοχή του αντιπάλου, δύο κερδισμένα φάουλ, αλλά μία ευκαιρία που έφτιαξε για συμπαίκτη του, συγκεκριμένα τον Κυριακόπουλο στο 15ο λεπτό, βγάζοντάς του μία ωραία σκαφτή πάσα, όμως το σουτ του Έλληνα αριστερού μπακ, που κινήθηκε στην πλάτη της άμυνας των Τσέχων κόντραρε.

Πέραν όμως απ' αυτά, μέτρησε χθες και η ποιότητά του στις εκτελέσεις, αφού τα γκολ που έχει σημειώσει δεν είναι μόνο ωραία, αλλά και δύσκολα. Οι τρεις ευκαιρίες στις οποίες πρωταγωνίστησε άξιζαν συνολικά 0,44xG. Στην ουσία οι δύο εκτελέσεις από τις σκόραρε άξιζαν από 0,07xG η καθεμία ενώ η κεφαλιά που έβγαλε ο Βίεγκελ 0,30. Κοινώς έβαλε τα δύσκολα κι έχασε το εύκολο.

Το πρώτο γκολ που σημειώνει με κεφαλιά από την υπέροχη σέντρα του Κυριακόπουλου είναι μία απαιτητική εκτέλεση, την οποία όμως την κάνει άρτια, έχοντας εξαιρετικό τάιμινγκ στο άλμα του με αποτέλεσμα να μπορέσει να δώσει στη μπάλα τη δύναμη που χρειαζόταν για να μην αφήσει τον Βίεγκελ να αντιδράσει.

Στο δε δεύτερο τι να πει κανείς. Ένα πραγματικό σόλο. Πήρε τη μπάλα από το κόψιμο του Ταμπόρδα λίγο μπροστά από κέντρο, πέρασε με ποδιά τον πρώτο του αντίπαλο, έβαλε πλάτη τους άλλους δύο, που τον κυνηγούσαν και δεν τον έπιαναν, έφτασε στην περιοχή και παρά την υπερπροσπάθεια από την κούρσα, εκτέλεσε άψογα για το 2-1. Κι όλα αυτά έχοντας ήδη μία ώρα παιχνιδιού στην πλάτη του με μπόλικο τρέξιμο και μονομαχίες.

Ο Τεττέη που θέλησε να βγει μπροστά και ο... Έκι

Μετά από μία τέτοια εντυπωσιακή εμφάνιση ο Ανδρέα Τεττέη δεν θέλησε να χαμηλώσει τον πήχη. Για την ακρίβεια τον ανέβασε ακόμα ψηλότερα με τα όσα είπε στην Cosmote TV βάζοντας ακόμα μεγαλύτερο βάρος στις πλάτες και δείχνοντας πως έχει την προσωπικότητα με τον τρόπο που αναζητεί την ευθυνή και προσπαθεί να βγει μπροστά.

«Περίμενα πως και πως αυτήν την μέρα. Ήμουν πολύ χαρούμενος όταν με έβαλε ο προπονητής στην ευρωπαϊκή λίστα. Ήθελα να τον δικαιώσω.

Αφιερώνω αυτήν την εμφάνιση σε... εμένα. Σκεφτόμουν που έχω ξεκινήσει και που έχω φτάσει. Έχω δουλέψει πολύ και έχω προσπαθήσει πολύ. Απόψε πιστεύω ότι δικαιώθηκα.

Πιστεύω πως μπορώ να γίνω ηγέτης του Παναθηναϊκού. Θα δείξει αν μπορώ να σηκώσω το βάρος».

Για να κλείσουμε κάπως διαφορετικά παραθέτουμε το στατιστικό του soccerbase, που έκατσε και έψαξε αν υπάρχει άλλος παίκτης του Παναθηναϊκού που πέτυχε ντοπιέτα στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο.

Η αναζήτηση αυτή έδειξε πως υπάρχει μονάχα άλλος ένας που έχει καταφέρει κάτι αντίστοιχο, ο αλησμόνητος Έκι Γκονζάλες, που είχε κάνει την παρθενική ευρωπαϊκή του εμφάνιση με το «τριφύλλι» ενάντια στην Ρόζενμποργκ και οι «πράσινοι» είχαν επικρατήσει με 2-1 με δύο δικά του γκολ.