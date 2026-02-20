Ο απολογισμός των εντός έδρας παιχνιδιών της Βικτόρια Πλζεν ενόψει της ρεβάνς με τον Παναθηναϊκό.

Ο Παναθηναϊκός αναδείχθηκε ισόπαλος 2-2 με την Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ χθες το βράδυ και έχασε την ευκαιρία να πάρει προβάδισμα στην υπόθεση πρόκριση στην φάση των «16» του Europa League... Κάτι που σημαίνει οτι στην ρεβάνς της επόμενης εβδομάδας στην Τσεχία, το συγκρότημα αναζητά νίκη προκειμένου να περάσει ή ισοπαλία για να στείλει το ματς στην παράταση.

Σίγουρα τα παραπάνω κόντρα σε μία σκληροτράχηλη ομάδα όπως αυτή του Μάρτιν Χίσχι δεν αποτελούν και εύκολα υπόθεση, όμως δεν φαίνεται και τόσο απίθανο να συμβεί. Είτε να κερδίσουν οι «πράσινοι», είτε να στείλουν το ματς στον έξτρα χρόνο, μετά το 90λεπτο. Άλλωστε, δεν θα είναι η πρώτη φορά που η Βικτόρια Πλζεν, φέτος, δεν θα έχει καταφέρει να εκμεταλλευτεί τον παράγοντα έδρα.

Στο «Ντοοσάν Αρένα» συνολικά έχει δώσει 17 παιχνίδια σε όλες τις διοργανώσεις και η επίδοσή της, σε καμία περίπτωση δεν θυμίζει απόρθητο κάστρο, καθώς σε αυτά μετράει 3 ήττες, 6 ισοπαλίες και 8 νίκες. Τα τρία παιχνίδια που η Βικτόρια Πλζεν δεν μπόρεσε να κερδίσει ήταν όλα για το πρωτάθλημα Τσεχίας και τα προκριματικά του Champions League.

Οι ήττες της Βικτόρια Πλζεν

Βικτόρια Πλζεν-Σερβέτ: 0-1 (προκριματικά Champions League)

Βικτόρια Πλζεν-Ζλιν 0-1 (Chance Liga)

Βικτόρια Πλζεν-Σλάβια Πράγας: 3-5 (Chance Liga)

Όσον αφορά τώρα τα παιχνίδια που έληξαν ισόπαλα, αξίζει να σημειώσουμε πως όλα τα εντός έδρας ματς που έδωσε στην League Phase του Europa League έληξαν χωρίς νικητή, αλλά ήταν με σαφώς ανώτερους αντιπάλους.

Οι ισοπαλίες τς Βικτόρια Πλζεν