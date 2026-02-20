Έκτο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό στην Ευρώπη για τον Ράφα Μπενίτεθ με τους «πράσινους» να μην έχουν χάσει και να μετράνε 2 νίκες και 4 ισοπαλίες.

Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Βικτόρια Πλζεν και κατάφερε να αντιδράσει κάνοντας το 2-1, δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ στο πρώτο ματς των Play offs του Europa League, με το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με την ισοπαλία αυτή πάντως άφησε ανοικτούς λογαριασμούς με τους Τσέχους στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στο Πλζεν.

Ο αγώνας με την Βικτόρια ήταν ο έκτος «ευρωπαϊκός» του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων». Από αυτά τα ματς ο Ισπανός δεν έχει φύγει σε κανένα με κατεβασμένο το κεφάλι, καθώς είναι αήττητος! Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» σε αυτά τα παιχνίδια μετράει 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι νίκες ήταν επί της Μάλμε στη Σουηδία με 1-0 και επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ με 2-1.

Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μπενίτεθ στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό

06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1

27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1

11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0

22/01 Φερενστβάρος – Παναθηναϊκός 1-1

29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1

19/02 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2

Στο πρωτάθλημα έχει 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες

Στο πρωτάθλημα η αλήθεια είναι πως οι αριθμοί του Ράφα Μπενίτεθ μόνο καλοί δεν είναι. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» στην Super League, πάντα με τον Ισπανό τεχνικό έχουν καταφέρει να κερδίσουν 7 φορές, ηττήθηκαν στις 4 και σε 3 αναμετρήσεις έφυγαν από το γήπεδο με το βαθμό της ισοπαλίες.

Τα αποτελέσματα του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα

26/10 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0

1/11 Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0

9/11 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1

23/11 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

30/11 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3

7//12 ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2

14/12 Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1

21/12 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0

11/1 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0

18/1 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0

25/1 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0

1/2 Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0

8/2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1

15/2 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1

Στις 4 νίκες και 2 ήττες τα νούμερα στο Κύπελλο

Τέλος όσον αφορά το Κύπελλο, ο Ράφα Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 6 παιχνίδια. Και λέμε κάθισε γιατί οι «πράσινοι» έχουν ήδη αποκλειστεί από τον τελικό. Σε αυτά τα έξι παιχνίδια το ρεκόρ του «τριφυλλιού» είναι 4 νίκες και 2 ήττες, αμφότερες από τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς.

Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο με τον Μπενίτεθ

29/10 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2

3/12 Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0

17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2

14/1 Παναθηναϊκός – Άρης 3-0

4/2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1

11/2 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0