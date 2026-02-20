Παναθηναϊκός: Αήττητος επί Μπενίτεθ στην Ευρώπη, ενώ έχει νικήσει μόνο στα μισά ματς πρωταθλήματος!
Ο Παναθηναϊκός παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από την Βικτόρια Πλζεν και κατάφερε να αντιδράσει κάνοντας το 2-1, δεν μπόρεσε να φύγει με τη νίκη από το ΟΑΚΑ στο πρώτο ματς των Play offs του Europa League, με το 2-2 να είναι το τελικό αποτέλεσμα. Με την ισοπαλία αυτή πάντως άφησε ανοικτούς λογαριασμούς με τους Τσέχους στη ρεβάνς της επόμενης Πέμπτης στο Πλζεν.
Ο αγώνας με την Βικτόρια ήταν ο έκτος «ευρωπαϊκός» του Ράφα Μπενίτεθ στον πάγκο των «πρασίνων». Από αυτά τα ματς ο Ισπανός δεν έχει φύγει σε κανένα με κατεβασμένο το κεφάλι, καθώς είναι αήττητος! Συγκεκριμένα το «τριφύλλι» σε αυτά τα παιχνίδια μετράει 2 νίκες και 4 ισοπαλίες. Οι νίκες ήταν επί της Μάλμε στη Σουηδία με 1-0 και επί της Στουρμ Γκρατς στο ΟΑΚΑ με 2-1.
Αναλυτικά τα αποτελέσματα του Μπενίτεθ στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό
06/11 Μάλμε – Παναθηναϊκός 0-1
27/11 Παναθηναϊκός – Στουρμ Γκρατς 2-1
11/12 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 0-0
22/01 Φερενστβάρος – Παναθηναϊκός 1-1
29/01 Παναθηναϊκός – Ρόμα 1-1
19/02 Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν 2-2
Στο πρωτάθλημα έχει 7 νίκες, 3 ισοπαλίες και 4 ήττες
Στο πρωτάθλημα η αλήθεια είναι πως οι αριθμοί του Ράφα Μπενίτεθ μόνο καλοί δεν είναι. Συγκεκριμένα οι «πράσινοι» στην Super League, πάντα με τον Ισπανό τεχνικό έχουν καταφέρει να κερδίσουν 7 φορές, ηττήθηκαν στις 4 και σε 3 αναμετρήσεις έφυγαν από το γήπεδο με το βαθμό της ισοπαλίες.
Τα αποτελέσματα του Μπενίτεθ με τον Παναθηναϊκό στο πρωτάθλημα
26/10 Παναθηναϊκός – Αστέρας Τρίπολης 2-0
1/11 Βόλος – Παναθηναϊκός 1-0
9/11 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 2-1
23/11 Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
30/11 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ 2-3
7//12 ΑΕΛ Novibet – Παναθηναϊκός 2-2
14/12 Παναθηναϊκός – Βόλος 2-1
21/12 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
11/1 Παναθηναϊκός – Πανσερραϊκός 3-0
18/1 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός 4-0
25/1 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 0-0
1/2 Παναθηναϊκός – Κηφισιά 3-0
8/2 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός 0-1
15/2 Παναθηναϊκός – ΑΕΛ Novibet 1-1
Στις 4 νίκες και 2 ήττες τα νούμερα στο Κύπελλο
Τέλος όσον αφορά το Κύπελλο, ο Ράφα Μπενίτεθ κάθισε στον πάγκο του Παναθηναϊκού σε 6 παιχνίδια. Και λέμε κάθισε γιατί οι «πράσινοι» έχουν ήδη αποκλειστεί από τον τελικό. Σε αυτά τα έξι παιχνίδια το ρεκόρ του «τριφυλλιού» είναι 4 νίκες και 2 ήττες, αμφότερες από τον ΠΑΟΚ στους ημιτελικούς.
Τα αποτελέσματα του Παναθηναϊκού στο Κύπελλο με τον Μπενίτεθ
29/10 Ατρόμητος – Παναθηναϊκός 1-2
3/12 Παναθηναϊκός – Κηφισιά 1-0
17/12 Καβάλα – Παναθηναϊκός 1-2
14/1 Παναθηναϊκός – Άρης 3-0
4/2 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ 0-1
11/2 ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 2-0
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.