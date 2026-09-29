Με αφορμή τη νέα εμπορική συμφωνία που επισύναψε ο Παναθηναϊκός με την εταιρεία παιχνιδιων, playmobil, το Gazzetta σας παρουσιάζει 11 ιστορικές στιγμές των Πρασίνων σε mode... playmobil.

Ο Παναθηναϊκός γνωστοποίησε, με ανακοίνωσή του, μία νέα συνεργασία με μία από τις μεγαλύτερες εταιρείες παιχνιδιών παγκοσμίως, την Playmobil. Μέσω αυτής οι φίλαθλοι των «πράσινων» θα έχουν την ευκαιρία να βιώσουν αποκλειστικές εμπειρίες, να γνωρίσουν συλλεκτικές δημιουργίες και να συμμετάσχουν σε ειδικές ενέργειες, που θα παρουσιαστούν όταν έρθει η ώρα.

Με αφορμή την χορηγία αυτή, το Gazzetta σας παρουσιάζει 11 ιστορικές στιγμές του «τριφυλλιού», σε playmobil mode. Ας ξεκινήσουμε όμως τα πράγματα με χρονολογική σειρά.

Ξεκινάμε με την αήττητη ομάδα του Παναθηναϊκού τη σεζόν 1963-1964, ο οποίος υπό την καθοδήγηση του Γιουγκοσλάβου προπονητή, Στέφαν Μπόμπεκ, κατέκτησε το πρωτάθλημα αήττητος, μετρώντας 24 νίκες και 6 ισοπαλίες σε 30 αγωνιστικές.

Συνεχίζουμε με το γκολ του Αντωνιάδη κόντρα στην Έβερτον στην Αγγλία για τα προημιτελικά του Κυπέλλου Πρωταθλητριών της σεζόν 1970-1971, το περίφημο «εννιάρι». Συγκεκριμένα, όταν ο Παναθηναϊκός άνοιξε το σκορ μέσα στο «Goodison Park», ευθυγραμμίστηκαν τα εξής πέντε στοιχεία με τον αριθμό 9. Αρχικά το παιχνίδι διεξήχθη στις 9 Μαρτίου, ενώ το γκολ σημειώθηκε στις 9 ακριβώς το βράδυ. Το γκολ πέτυχε ο σέντερ φορ του Παναθηναϊκού που φορούσε το Νο9, ενώ απέμεναν ακριβώς 9 λεπτά για τη λήξη της αναμέτρησης. Μάλιστα αυτό ήταν το 9ο προσωπικό γκολ του Αντώνη Αντωνιάδη στη συγκεκριμένη ευρωπαϊκή διοργάνωση.

Σειρά έχουν οι πανηγυρισμοί του «κοντού» Δομάζου και του «ψηλού» Αντωνιάδη στη νίκη του συνόλου του Φέρεντς Πούσκας επί του Ερυθρού Αστέρα, οι οποίοι κατάφεραν να ανατρέψουν το 1-4 του πρώτου αγώνα και με τη νίκη με 3-0 στη Λεωφόρο «τσέκαραν» το εισιτήριο για τον τελικό της πρώτης τη τάξει ευρωπαϊκής διοργάνωσης.

Μεταφερόμαστε στο 1985 και τον ημιτελικό του Κυπέλλου Πρωταθλητριών ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τη Λίβερπουλ στο «Άνφιλντ» και την ιστορική στιγμή με τους αρχηγούς των δύο ομάδων, Γιάννη Κυράστα και Φιλ Νιλ, να κρατούν τα λάβαρα πριν από τη σέντρα.

Δύο χρόνια αργότερα το 1987, σε ένα κατάμεστο ΟΑΚΑ, ο Παναθηναϊκός πήρε την πρόκριση απέναντι στη Γιουβέντους για τον β΄γύρο του Κυπέλλου UEFA, χάρη στο γκολ του Σαραβάκου, ο οποίος με μία φωτοβολίδα «κάρφωσε» τον Τακόνι και έγραψε το τελικό 1-0.

3 Απριλίου 1996 και το τριφύλλι ταξιδεύει στο Άμστερνταμ για να αναμετρηθεί με τον Άγιαξ στο πλαίσιο του πρώτου ημιτελικού του Champions League και «απέδρασε» με το διπλό, χάρη στο ιστορικό πλέον γκολ του Βαζέχα στο 87'.

Η νέα χιλιετία βρίσκει τον Παναθηναϊκό και πάλι στο Champions League, με τους Πράσινους να αναμετριούνται στις 21 Νοεμβρίου του 2000 απέναντι στην εν ενεργεία πρωταθλήτρια Ευρώπης, Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ. Στο 64ο λεπτό της αναμέτρησης και ενώ οι Άγγλοι προηγούνταν με 1-0, ο Παναθηναϊκός κέρδισε φάουλ λίγο έξω από τη μεγάλη περιοχή των αντιπάλων. Ο Καραγκούνης ανέλαβε την εκτέλεση και με ένα φανταστικό φαλτσαριστό σουτ πέρασε τη μπάλα πάνω από το τείχος, στέλνοντας τη συστημένη στην αριστερή γωνία του Φαμπιάν Μπαρτέζ.

Το 2002 ο Παναθηναϊκός κυνηγούσε μία ακόμη πρόκριση στα ημιτελικά του Champions League. Αντίπαλος του στους «8» η Μπαρτσελόνα. Η ελληνική ομάδα είχε κερδίσει με 1-0 στη Λεωφόρο και πήγαινε στην Ισπανία για να ολοκληρώσει το θαύμα. Ωστόσο, παρά το γεγονός ότι προηγήθηκε, ηττήθηκε με 3-1 και το όνειρο των «4» έσβησε.

Στο έβδομο λεπτό των καθυστερήσεων, η μπάλα στρώθηκε στον Κροάτη επιθετικό του τριφυλλιού, Γκόραν Βλάοβιτς, αρκετά έξω από την περιοχή. Εκείνος έπιασε ένα ασύλληπτο, φαλτσαριστό μονοκόμματο σουτ, το οποίο άφησε «άγαλμα» τον τερματοφύλακα της Μπαρτσελόνα, Ρομπέρτο Μπονάνο, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ και κάπως έτσι χάθηκε μία ιστορική ευκαιρία.

2004 και ο Παναθηναϊκός έρχεται ισόπαλος με 2-2 κόντρα στην «Invincible», Άρσεναλ του Αρσέν Βενγκέρ. Ήταν το 65ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο τερματοφύλακας των «κανονιέρηδων», Γενς Λέμαν, βγήκε μακριά από την εστία του για να διώξει με το κεφάλι, όμως η μπάλα στρώθηκε στον Εκι Γκονζάλεζ. Ο Αργεντινός «μάγος» βλέποντας τον Λέμαν εκτός θέσης, έπιασε ένα αδιανόητο, ψηλοκρεμαστό μονοκόμματο σουτ στην κίνηση από τα 25-30 μέτρα. Η μπάλα πήρε μια απίστευτη τροχιά και καρφώθηκε στο «παράθυρο» της εστίας. Μάλιστα, το γκολ αυτό ήταν τόσο εντυπωσιακό που η UEFA το συμπεριέλαβε επίσημα στη λίστα με τα καλύτερα γκολ στην ιστορία του Champions League.

Για τη φάση των «32» του Europa League το 2010 ο Παναθηναϊκός υποδέχθηκε τη Ρόμα του Κλαούντιο Ρανιέρι και τη νίκησε και στους δύο αγώνες με το ίδιο σκορ (3-2), με τον Σίσε να είναι ο μεγάλος πρωταγωνιστής, καθώς πέτυχε τα 3 από τα 6 γκολ των Πρασίνων. Εδώ οι πανηγυρισμοί του Γάλλου επιθετικού με τον Νίνη για το 1-3 μέσα στο Olimpico.

Για το τέλος αφήσαμε τους πανηγυρισμούς του Παναθηναϊκού στο double της σεζόν 2009-2010, όταν ο Παναθηναϊκός σάρωσε κάθε εγχώριο τίτλο και έφτασε και μέχρι τους «16» του Europa. Στη φώτο Βαζέχα, Ζιλμπέρτο Σίλβα, Νίνης και Σισέ πανηγυρίζουν την κατάκτηση των τροπαίων.