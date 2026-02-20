Αντίνο: «Ωραία εμπειρία η πρώτη ευρωπαϊκή συμμετοχή»

Οι δηλώσεις του Σαντίνο Αντίνο για το ματς με τη Βικτόρια Πλζεν και την πρώτη του συμμετοχή στην Ευρώπη με τον Παναθηναϊκό.

Ο Ανδρέας Τεττέη ήταν συγκλονιστικός, ωστόσο, τα δύο γκολ του διεθνούς φορ δεν ήταν αρκετά για τον Παναθηναϊκό, ώστε να κάμψει την αντίσταση της Βικτόρια Πλζεν.

Ο Σαντίνο Αντίνο με τη σειρά του έπαιξε το πρώτο του ευρωπαϊκό ματς με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και μετά το ματς σχολίασε:

«Το παιχνίδι μας αφήνει πικρή γεύση, νομίζω κάναμε καλά τα πράγματα, φτάσαμε στην ανατροπή, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσουμε να την κρατήσουμε. Θα συνεχίσουμε τις προπονήσεις με σκοπό να μπορέσουμε να κερδίσουμε το επόμενο παιχνίδι.

Η ιδέα μας είναι να μπορέσουμε όσο το δυνατόν περισσότερο να δείξουμε την επιθετικότητα μας, να μπαίνουμε στα αντίπαλα καρέ και να βάζουμε γκολ. Αυτό είναι αυτό που θέλουμε και πιστεύουμε στη νίκη στη ρεβάνς.

Ήταν μια όμορφη εμπειρία η πρώτη μου ευρωπαϊκή συμμετοχή με τον Παναθηναϊκό, ήταν όμορφο το γεγονός ότι πλαισιωθήκαμε από τους φιλάθλους μας από το πρώτο λεπτό, δυστυχώς δεν μπορέσαμε να νικήσουμε και να είμαστε χαρούμενοι».