Παναθηναϊκός: Ένας συγκλονιστικός Τεττέη δεν ήταν αρκετός!
Ο Παναθηναϊκός φόρεσε το καλό του ευρωπαϊκό κοστούμι, είχε καλή εικόνα στο μεγαλύτερο διάστημα του αγώνα με την Βικτόρια Πλζεν, βρήκε έναν Ανδρέα Τεττέη σε συγκλονιστική κατάσταση αλλά ο Έλληνας στράικερ δεν ήταν αρκετός για να φέρει την νίκη και το προβάδισμα για την πρόκριση στους 16 του Europa League.
Σε αντίθεση με την εικόνα του ελληνικού πρωταθλήματος και παρά το γεγονός πως η αρχική σύνθεση δεν βοήθησαν σε μια ισορροπία στη μεσαία γραμμή, το Τριφύλλι είχε καλά διαστήματα, είχε και προβληματικά διαστήματα και άξιζε κάτι παραπάνω από αυτό το 2-2 που αφήνει τα πάντα ανοιχτά, απόλυτα ρευστά ενόψει της ρεβάνς. Έχοντας σημαντικά θέματα ανασταλτικά στον άξονα της μεσαίας του γραμμής, κυρίως εξαιτίας της έλλειψης ταχύτητας του Ρενάτο και της καλής κυκλοφορίας των Τσέχων, ο Παναθηναϊκός έκανε μία κάκιστη εκκίνηση στο ματς.
Από μία άποψη, απόλυτα λογικά αν σκεφτεί κανείς πως στη μεσαία γραμμή υπήρχε έλλειψη χημείας και ασυμβατότητας χαρακτηριστικών και ρόλων. Ο Χροσόφσκι, ο Τσερν, ο Λαβάλ χτύπησαν... καμπανάκια στο πρώτο δεκάλεπτο και στο 11' ο Βισίνσκι νίκησε τον Λαφόν, σε φάση όπου ο Μπακασέτας ήταν μόνος με δύο παίκτες της Πλζεν στα όρια της περιοχής.
Το γκολ των φιλοξενούμενων ήρθε ως φυσιολογική εξέλιξη της εικόνας των δύο ομάδων, το Τριφύλλι μέχρι το 30' δεν μπορούσε να χτίσει ορθολογικά επιθέσεις, δεν είχε αυτοματισμούς, δεν είχε παραγωγή φάσεων αλλά μια στιγμή ήταν αρκετή για να φέρει ξανά την ισορροπία. Από τα αριστερά, με τον Μπακασέτα και τον Κυριακόπουλο να φτιάχνει μια ωραία σέντρα μετά από καιρό και τον Τεττέη να τελειώνει ιδανικά με το κεφάλι.
Το γκολ αυτό ανέβασε την ψυχολογία του συνόλου του Ράφα Μπενίτεθ, έκανε πιο ενεργό επιθετικά τον Παναθηναϊκό αλλά δίχως κάποια στιγμή, με τον εξαιρετικό Πάνος να απειλεί στο 44' ξανά τον Λαφόν. Ίσως οι ''πράσινοι'' να έβρισκαν καλύτερες επιλογές στο επιθετικό τρίτο αν ο Πάντοβιτς ήταν μέσα στο ματς και αν ο Ταμπόρδα είχε κάποια έμπνευση. Τα ανεβέσματα του Κυριακόπουλου, τα περάσματα του Μπακασέτα και οι κερδισμένες μονομαχίες του Τεττέη ήταν όσα είχε να επιδείξει επιθετικά το Τριφύλλι.
Ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο ήταν καλύτερος, βρήκε την αγωνιστική άνοδο του Τάμπορδα, καλύτερες συνεργασίες ψηλά στο γήπεδο και στο 52' απείλησε με τον Τεττέη.
Ο Λαφόν τον κράτησε όρθιο στο 56' με διπλή σπουδαία επέμβαση και η κλάση του Έλληνα στράικερ μίλησε στο 61'! Το... τανκ ήταν ασταμάτητο και από μία πάσα του Ταμπόρδα, βρήκε μια κατάσταση 1vs1, πέρασε σαν σταματημένο τον προσωπικό του αντίπαλο και με ένα τρομερό διαγώνιο τελείωμα, έκανε την ανατροπή. Δύσκολη γωνία, τέλειο σουτ από τον Τεττέη που έλανε ονειρεμένο ευρωπαϊκό ντεμπούτο απόψε στο ΟΑΚΑ. Από το γκολ κι έπειτα, οι Αθηναίοι άφησαν την μπάλα στους Τσέχους αλλά προβλήματα δεν είχαν.
Πραγματικά από το πουθενά, από ένα τρομερό σουτ του Λάντρα, η μπάλα είχε κατεύθυνση εκεί που αράζουν οι... αράχνες, ο Λαφόν δεν μπόρεσε να κάνει επέμβαση ικανή και η μπάλα κατέληξε στο πλεκτό. Δεν είναι γκάφα, δεν είναι χοντρό λάθος, αλλά έχεις την απαίτηση εκεί να το βγάλει, όπως φυσικά, για να τα λέμε όλα, έβγαλε κι άλλα απόψε. Σε ένα τελευταίο τέταρτο όπου η μεσαία γραμμή φώναζε για φρεσκάρισμα που δεν ήρθε ποτέ, ο Παναθηναϊκός δεν ήταν καλός αλλά δέχθηκε ένα γκολ από το... πουθενά. Σε ατομικό επίπεδο υποκλινόμαστε στον Τεττέη.
Κουβάλησε τον Παναθηναϊκό το βράδυ της Πέμπτης. Καλό ματς από τους τρεις στόπερ και τον Κυριακόπουλο με φοβερή ασίστ. Εξαιρετικές στιγμές από τον Ταμπόρδα, έχει την πάσα στο δεύτερο γκολ, λίγα πράγματα από τις αλλαγές...
Από τότε που θυμάται την ύπαρξή του o Νίκος Αθανασίου, λατρεύει τον Παναθηναϊκό και το ποδόσφαιρο. Από το 2008 μέχρι και σήμερα είναι υπεύθυνος για το ρεπορτάζ του Τριφυλλιού στο δεύτερο σπίτι του, στο μεγαλύτερο επαγγελματικό όνειρο που θα μπορούσε να γίνει πραγματικότητα, στο Gazzetta.gr και ενώ είχε προηγηθεί η Αθλητική Ηχώ, το Κανάλι 1(90.4) και ένα πέρασμα από το Leoforos.gr. Στο πέρασμα των χρόνων δεν σταμάτησε ποτέ με την ίδια αγάπη και αφοσίωση να παίζει Football Manager, να ακούει όλων των ειδών τις μουσικές ακόμη και αν μέσα σε δέκα λεπτά μπορεί να συνυπάρξουν ο Μητροπάνος με τον Hoyem και ο Αργυρός με τους Active Member, να θεωρεί ομορφότερο μέρος στο πλανήτη το Αίας Κλαμπ και να μην μπορεί με τίποτα και για κανέναν λόγο να παρακολουθήσει αγώνες από τα μπουθ της Λεωφόρου, βρίσκοντας πάντα εναλλακτικές για να συνδυάζει τη δουλειά με την... τρέλα. Τα τελευταία χρόνια μαθαίνει, αναλύει και παρατηρεί το αγαπημένο του σπορ μέσα από μια σειρά επιμορφωτικών προγραμμάτων και διπλωμάτων management, ανάλυσης, τακτικής και scouting, τα καλύτερα «δώρα» που θα μπορούσε ποτέ να κάνει στον εαυτό του σε σχέση με το ποδόσφαιρο.