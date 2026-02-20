Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Τα highlights του ματς (vid)
Ο Ανδρέας Τεττέη... έλαμψε στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο, καθώς έκανε την πρώτη του «ντοπιέτα» με την πράσινη φανέλα, όμως δεν ήταν αρκετό για τον Παναθηναϊκό ώστε να φτάσει στη νίκη, καθώς η Βικτόρια Πλζεν έφυγε από το ΟΑΚΑ με την ισοπαλία (2-2) και όλα θα κριθούν στη ρεβάνς της Τσεχίας (26/2, 19:45).
Οι φιλοξενούμενοι προηγήθηκαν στο 11ο λεπτό, όταν ο Βισίνσκι απείλησε από μακριά, ο Λαφόν απέκρουσε και στην εξέλιξη της φάσης, ο οποίος παίκτης τον νίκησε με δυνατό μακρινό σουτ. Ο Παναθηναϊκός ισοφάρισε στο 31ο λεπτό, όταν ο Κυριακόπουλος έβγαλε φανταστική σέντρα από αριστερά και ο Τεττέη έκανε το 1-1 με άψογη κεφαλιά.
Στο 61' ο διεθνής Έλληνας φορ έκανε φανταστική ατομική ενέργεια, πάτησε περιοχή και με διαγώνιο σουτ ολοκλήρωσε την ανατροπή. Ο Τεττέη αντικαταστάθηκε στο 78' και μετά από δύο λεπτά (80') οι Τσέχοι ισοφάρισαν.
Ο Λάντρα έπιασε ένα μακρινό σουτ, ο Λαφόν έκανε λάθος και αντί να διώξει με γροθιές άπλωσε την παλάμη του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για το τελικό 2-2.
