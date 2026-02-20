Αυτά είναι τα χρήματα που θα πάρει ο Παναθηναϊκός εάν νικήσει στην Τσεχία την Πλζεν και προκριθεί στους «16» του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται μπροστά σε μια μεγάλη πρόκληση κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν, καθώς διεκδικεί ένα εισιτήριο για τους «16» του Europa League αλλά και ένα ισχυρό οικονομικό boost σε περίπτωση που προκριθεί επί των Τσέχων.

Το σύνολο του Ράφα Μπενίτεθ ξεκίνησε με «Χ» στα Play Offs, μετά το 2-2 απέναντι στην ομάδα του Μάρτιν Χίσκι και είναι όλα ανοιχτά εν όψει της ρεβάνς στην Τσεχία.

Η μέχρι τώρα πορεία του «τριφυλλιού» στην Ευρώπη έχει αποδώσει καρπούς από οικονομικής άποψης, με τα εξασφαλισμένα έσοδα της ομάδας να ανέρχονται στο εντυπωσιακό ποσό των 10.530.000 ευρώ.

Το δέλεαρ της πρόκρισης στους «16»

Σε περίπτωση που ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει τους Τσέχους στο δεύτερο παιχνίδι στις 26/2, θα προσθέσει στα ταμεία του το bonus πρόκρισης στους «16», το οποίο ανέρχεται στα 1.750.000 ευρώ.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι στις νοκ-άουτ φάσεις δεν προβλέπεται επιπλέον πριμ ανάλογα με το αποτέλεσμα (νίκη ή ισοπαλία),όπως αντίστοιχα γινόταν στη League Phase, παρά μόνο το πάγιο ποσό της πρόκρισης στην επόμενη φάση της διοργάνωσης.