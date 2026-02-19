Στο 80' η Βικτόρια Πλζεν έφτασε στην ισοφάριση απέναντι στον Παναθηναϊκό με σκόρερ τον Λάντρα.

Ο Παναθηναϊκός είχε καταφέρει να γυρίσει το ματς με τον Ανδρέα Τεττέη, ωστόσο η Βικτόρια Πλζεν απάντησε ισοφαρίζοντας σε 2-2 στο 80'.

Ο Λάντρα έπιασε ένα μακρινό σουτ, ο Λαφόν έκανε λάθος και αντί να διώξει με γροθιές άπλωσε την παλάμη του, με την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα των πρασίνων.