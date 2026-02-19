Παναθηναϊκός - Βικτόρια Πλζεν: Ο Τεττέη ζωγράφισε για το 2-1
Είναι αναμφίβολα η βραδιά του. Ο Ανδρέας Τεττέη μαγεύει στο ΟΑΚΑ και μετά το 1-1 μ' εξαιρετική κεφαλιά έκανε και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με προσωπική ενέργεια.
Ο διεθνής φορ πήρε τη μπάλα λίγα μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή, απέφυγε σαν σταματημένο τον Σπάτσιλ μ' εκπληκτική ντρίμπλα, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια δεξιά έπιασε το τέλειο σουτ με το δεξί.
Έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι και στα δίχτυα του Βίγκελε, ο οποίος ήταν αδύνατο να έχει απάντηση εκεί που πήγε η μπάλα. Στη συνέχεια ο Τεττέη πανηγύρισε έξαλλα το γκολ με τον Μπακασέτα, ο οποίος ξέσπασε με το γκολ του συμπαίκτη του.
Δείτε ΕπίσηςΠαναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν: Εξαιρετική κεφαλιά Τεττέη για το 1-1 των «πράσινων» (vid)
Η γκολάρα του Τεττέη
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.