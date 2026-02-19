Ο Ανδρέας Τεττέη με τρομερή ενέργεια και θαυμάσια εκτέλεση έκανε το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν.

Είναι αναμφίβολα η βραδιά του. Ο Ανδρέας Τεττέη μαγεύει στο ΟΑΚΑ και μετά το 1-1 μ' εξαιρετική κεφαλιά έκανε και το 2-1 για τον Παναθηναϊκό κόντρα στη Βικτόρια Πλζεν με προσωπική ενέργεια.

Ο διεθνής φορ πήρε τη μπάλα λίγα μέτρα μετά τη μεσαία γραμμή, απέφυγε σαν σταματημένο τον Σπάτσιλ μ' εκπληκτική ντρίμπλα, μπήκε στην περιοχή και από πλάγια δεξιά έπιασε το τέλειο σουτ με το δεξί.

Έστειλε τη μπάλα στο δεξί δοκάρι και στα δίχτυα του Βίγκελε, ο οποίος ήταν αδύνατο να έχει απάντηση εκεί που πήγε η μπάλα. Στη συνέχεια ο Τεττέη πανηγύρισε έξαλλα το γκολ με τον Μπακασέτα, ο οποίος ξέσπασε με το γκολ του συμπαίκτη του.

Η γκολάρα του Τεττέη