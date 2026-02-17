Βίτορ Περέιρα: «Ο Μαρινάκης είναι φιλόδοξος και συναισθηματικός, θυμάμαι τη φλόγα στον Ολυμπιακό»

Για την επανένωσή του με τον Βαγγέλη Μαρινάκη μίλησε ο Βίτορ Περέιρα, τον οποίο επαίνεσε για την προηγούμενη συνεργασία τους στον Ολυμπιακό στις πρώτες του δηλώσεις ως τεχνικός στη Φόρεστ.

Εποχή Βίτορ Περέιρα ξημέρωσε στη Νότιγχαμ Φόρεστ, με τους να επιλέγουν το όνομα του Πορτογάλου προπονητή για να αναλάβει τη διάδοχη κατάσταση μετά την απόλυση του Σον Ντάις από τον πάγκο της ομάδας. Ο Περέιρα πρόκειται για μια γνώριμη φιγούρα για τον Βαγγέλη Μαρινάκη μετά τη συνεργασία τους στον Ολυμπιακό πίσω στη 2014/2015, όταν με τον 57χρονο στον πάγκο οι Ερυθρόλευκοι πανηγύρισαν το νταμπλ.

Στις πρώτες του δηλώσεις ως προπονητής της Νότιγχαμ Φόρεστ ο Βίτορ Περέιρα χαρακτήρισε φιλόδοξο και συναισθηματικό τον Βαγγέλη Μαρινάκη, ενώ θυμήθηκε τη συνεργασία τους στον Πειραιά και το πάθος που καίει στην Ελλάδα γύρω από το ποδόσφαιρο.

«Είναι φιλόδοξος. Θέλει να νικά, είναι συναισθηματικός και τον γνωρίζω πολύ καλά», τόνισε αρχικά προτού συνεχίσει: «Η συζήτηση ήταν για την εποχή μας στον Ολυμπιακό. Θυμάμαι την ενέργεια και τη φλόγα που δημιουργήσαμε. Στην Ελλάδα καίει φλόγα μέσα τους, τους αρέσει να βλέπουν την ενέργεια και μου ζήτησε να είμαι ο εαυτός μου.

Του άρεσε ο τρόπος που, όταν δουλέψαμε μαζί, κατακτήσαμε το πρωτάθλημα και το κύπελλο. Ήταν στη μέση της σεζόν και δημιουργήσαμε μια καλή σχέση. Εκείνος εμπιστεύεται τη δουλειά μου, εγώ εμπιστεύομαι την προσωπικότητά του, γιατί στο ποδόσφαιρο χρειαζόμαστε και το πάθος. Δεν χρειάζεται να αλλάξω για να έχω φλόγα. Έχω φλόγα και έχω πάθος. Το ποδόσφαιρο είναι το πάθος μου, κάτι με το οποίο κοιμάμαι και ξυπνάω».

Στη συνέχεια ο Πορτογάλος στάθηκε στην αγωνιστική ταυτότητα που θέλει να δώσει στη Νότιγχαμ Φόρεστ και την τακτική που θα ακολουθήσει.

«Δεν μπορώ να αλλάξω πολλά σε αυτό το σημείο της σεζόν, όμως το ζητούμενο είναι οι παίκτες να νιώθουν άνετα παίζοντας στους ρόλους που τους ζητώ. Είναι σημαντικό να αισθάνονται ότι μπορούν να βοηθήσουν την ομάδα μέσα από τα δικά τους ποιοτικά χαρακτηριστικά. Η ποιότητα είναι απαραίτητη για να εκφράζονται, αλλά αυτή η έκφραση πρέπει να υπηρετεί τη συλλογική νοοτροπία. Αυτή είναι η δουλειά μου με την ομάδα.

Να δημιουργήσουμε πνεύμα, ταυτότητα και σαφή τακτική ιδέα, και να τους δώσουμε αυτοπεποίθηση. Μου αρέσει οι ομάδες μου να έχουν τακτική οργάνωση, αφοσίωση, θάρρος στο παιχνίδι και την ελευθερία να είναι ο εαυτός τους. Έτσι δημιουργείται η ενέργεια και έτσι προσεγγίζουμε τα επόμενα παιχνίδια».