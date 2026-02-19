ΠΑΟΚ - Θέλτα: Οι Ισπανοί άφησαν στεφάνι στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών
Η οικογένεια του ΠΑΟΚ βρίσκεται σε πένθος για την απώλεια των επτά οπαδών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία, κατά το ταξίδι τους για τη Λιόν. Πριν το ματς με τη Θέλτα ο πρόεδρος της UEFA, Αλέξαντερ Τσέφεριν, μαζί με τον Θόδωρο Θεοδωρίδη, τον Ζόραν Λάκοβιτς και τον Μάκη Γκαγκάτση άφησαν στεφάνια έξω από τη Θύρα 1 της Τούμπας, ενώ το δικό τους φόρο τιμής εναπόθεσαν οι Ισπανοί.
Πριν τη σέντρα οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο του κλαμπ της Γαλικίας μαζί με διοικητικά στελέχη κατέθεσαν στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων.
🙏 Οι παίκτες και το τεχνικό επιτελείο της Θέλτα μαζί με διοικητικά στελέχη κατέθεσαν στεφάνι και λουλούδια στη μνήμη των επτά φίλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο δυστύχημα της Ρουμανίας!#paokfc@sts71 pic.twitter.com/ghHFlrbhkC— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 19, 2026
