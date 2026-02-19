Λίγο πριν τη σέντρα της αναμέτρησης του ΠΑΟΚ με τη Θέλτα οι Τσέφεριν, Θεοδωρίδης και Γκαγκάτσης κατέθεσαν στεφάνι, στη μνήμη των 7 οπαδών που σκοτώθηκαν στη Ρουμανία.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα (19/2, 19:45) τη Θέλτα στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs των «16» του Europa League, παρουσία τριών υψηλόβαθμων στελεχών της UEFA.

Ο λόγος για τον πρόεδρο, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον γενικό γραμματέα, Θόδωρο Θεοδωρίδη και τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, οι οποίοι μια ημέρα νωρίτερα παρακολουθήσουν την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν, στο Φάληρο.

Ενας από τους λόγους που ο κ. Τσέφεριν επέλεξε το σημερινό παιχνίδι είναι για να τιμήσει τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που εφυγαν από τη ζωή στο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Σε αυτό το πλαίσιο, πριν το παιχνίδι, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον κ. Θεοδωρίδη, τον κ. Λάκοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, άφησαν στεφάνια και λουλούδια έξω από τη Θύρα 1.