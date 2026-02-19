ΠΑΟΚ - Θέλτα: Τσέφεριν, Θεοδωρίδης και Γκαγκάτσης κατέθεσαν στεφάνια στη μνήμη των 7 αδικοχαμένων οπαδών
Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχτεί σε λίγη ώρα (19/2, 19:45) τη Θέλτα στο πρώτο ματς των δυο ομάδων για τα Play Offs των «16» του Europa League, παρουσία τριών υψηλόβαθμων στελεχών της UEFA.
Ο λόγος για τον πρόεδρο, Αλεξάντερ Τσέφεριν, τον γενικό γραμματέα, Θόδωρο Θεοδωρίδη και τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς, οι οποίοι μια ημέρα νωρίτερα παρακολουθήσουν την ήττα του Ολυμπιακού από τη Λεβερκούζεν, στο Φάληρο.
Ενας από τους λόγους που ο κ. Τσέφεριν επέλεξε το σημερινό παιχνίδι είναι για να τιμήσει τη μνήμη των επτά αδικοχαμένων φιλάθλων του ΠΑΟΚ που εφυγαν από τη ζωή στο δυστύχημα της Ρουμανίας.
Σε αυτό το πλαίσιο, πριν το παιχνίδι, ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον κ. Θεοδωρίδη, τον κ. Λάκοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση, άφησαν στεφάνια και λουλούδια έξω από τη Θύρα 1.
Στο γήπεδο της Τούμπας είναι ο πρόεδρος της UEFA, μαζί με τον γενικό γραμματέα, Θόδωρο Θεοδωρίδη, τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών, Ζόραν Λάκοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ, Μάκη Γκαγκάτση.— gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 19, 2026
Ενας από τους λόγους που ο κ. Τσέφεριν επέλεξε το σημερινό παιχνίδι είναι για να τιμήσει… pic.twitter.com/7iziAqVNvc
