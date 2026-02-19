Η ενδεκάδα που επέλεξε ο τεχνικός του ΠΑΟΚ Ραζβάν Λουτσέσκου για το παιχνίδι με τη Θέλτα.

Ο ΠΑΟΚ θα υποδεχθεί στις 19:45 τη Θέλτα για τον πρώτο αγώνα των playoffs του Europa League με έξι αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σχέση με το πρόσφατο ντέρμπι πρωταθλήματος με την ΑΕΚ.

Ο τεχνικός του Δικεφάλου Ραζβάν Λουτσέσκου θα ξεκινήσει για πρώτη φορά στην κορυφή σε ευρωπαϊκό ματς τον Γερεμέγεφ, αφού μπήκε στη λίστα. Αντίθετα, δεξί μπακ παραμένει ο Κένι, ενώ βασικοί είναι και πάλι οι Ζίβκοβιτς, Τάισον. Τα νέα πρόσωπα στην ενδεκάδα σε σχέση με την περασμένη Κυριακή, πλην του Σουηδού φορ είναι οι Τσιφτσής, Τέιλορ, Λόβρεν, Βολιάκο, Καμαρά.

Στο τέρμα, λοιπόν, θα είναι ο Τσιφτσής, δεξί μπακ ο Κένι, αριστερό ο Τέιλορ και στόπερ οι Λόβρεν, Βολιάκο. Στα χαφ οι Καμαρά, Οζντόεφ, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, αριστερά ο Τάισον και ο Ζαφείρης θα παίξει πίσω από τον Γερεμέγεφ.

Ο τεχνικός της Θέλτα Κλαούντιο Χιράλντεθ, θα παρατάξει την ομάδα του με 4-3-3. Στο τέρμα ο Ράντου, δεξί μπακ ο Ροντρίγκεθ, αριστερά ο Καρέιρα και στόπερ οι Αλόνσο, Στάφελτ. Στα χαφ είναι οι Μορίμπα, Μινγκέθα, Ρομάν, στα άκρα της επίθεσης οι Ιάγο Άσπας, Σβέντμπεργκ και στην κορυφή ο Μπόρχα Ιγκλέσιας.