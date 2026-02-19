Ο ΠΑΟΚ των πολλών απουσιών υποδέχεται τη Θέλτα στην Τούμπα (19/2, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD) για τα playoffs του Europa League, θέλοντας να εκμεταλλευτεί την έδρα του.

Ο ΠΑΟΚ καλείται να αφήσει πίσω του τα προβλήματα και να κάνει το πρώτο βήμα πρόκρισης απέναντι στη Θέλτα, την οποία υποδέχεται απόψε (19/2, 19:45, COSMOTE SPORT 3 HD, live στο Gazzetta) στην Τούμπα, στο πρώτο παιχνίδι των playoffs του Europa League.

Ο Δικέφαλος γνωρίζει καλά τον βαθμό δυσκολίας της αναμέτρησης. Οι μνήμες από την ήττα με 3-1 στο «Μπαλαΐδος» τον περασμένο Οκτώβριο παραμένουν νωπές και αποτελούν σαφή υπενθύμιση της ποιότητας και της έντασης που χαρακτηρίζει την ισπανική ομάδα. Παρόλα αυτά, οι «ασπρόμαυροι» έχουν αποδείξει τα τελευταία χρόνια πως στις ευρωπαϊκές βραδιές της Τούμπας μπορούν να ξεπεράσουν θεωρητικά ανώτερους αντιπάλους.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μπαίνει στη μάχη με σημαντικές απουσίες. Πρώτη και καλύτερη η απουσία του Ρουμάνου προπονητή, λόγω τιμωρίας, από τον πάγκο της ομάδας. Ο τιμωρημένος Γιώργος Γιακουμάκης δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής, όπως και ο τραυματίας Γιάννης Κωνσταντέλιας, ενώ εκτός βρίσκεται και ο Σουαλιό Μεϊτέ λόγω ενοχλήσεων στο ισχίο. Παράλληλα, Πέλκας και Ντεσπόντοφ συνέχισαν με θεραπεία, με το τεχνικό επιτελείο να καλείται να διαχειριστεί περιορισμένες επιλογές κυρίως στη μεσοεπιθετική γραμμή.

Από την πλευρά της η Θέλτα, ταξίδεψε στη Θεσσαλονίκη χωρίς τους Ούγκο Σοτέλο, Άλβαρο Νούνιες, Φράνκο Τσέρβι και Τζόζεφ Αϊντού, γεγονός που περιορίζει τις επιλογές των Ισπανών, κυρίως στον άξονα και στα άκρα.

Η αναμέτρηση αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς ο νικητής του ζευγαριού θα αντιμετωπίσει στη φάση των «16» τον νικητή του Άστον Βίλα – Λιόν.

Διαιτητής της αναμέτρησης θα είναι ο Σλοβάκος Ιβάν Κρούζλιακ (Elite κατηγορία UEFA), με βοηθούς τους Γιαν Πόζορ και Μπράνισλαβ Χάνκο, τέταρτο τον Μίχαλ Οσένας, ενώ στο VAR θα βρίσκονται οι Πάβεου Μαλέτς και Πιότρ Λάσικ από την Πολωνία.