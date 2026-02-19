Ο Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο Θόδωρος Θεοδωρίδης θα βρεθούν στην Τούμπα για το ματς με τη Θέλτα, προκειμένου να αποτίσουν φόρο τιμής στους 7 οπαδούς του ΠΑΟΚ.

Ο ΠΑΟΚ ετοιμάζεται να υποδεχθεί τη Θέλτα για τα Play Offs του Europa League μέσα σε μία κατάμεστη Τούμπα. Ανάμεσα σε όσους θα δώσουν το «παρών» στο παχνίδι θα είναι ο πρόεδρος της UEFA, Αλεξάντερ Τσέφεριν και ο γενικός γραμματέας της Ομοσπονδίας, Θόδωρος Θεοδωρίδης.

Η παρουσία της ηγεσίας του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου στη Θεσσαλονίκη, συνοδευόμενη από τον διευθυντή εθνικών ομοσπονδιών Ζόραν Λάκοβιτς και τον πρόεδρο της ΕΠΟ Μάκη Γκαγκάτση, δεν είναι τυχαία.

Ο Τσέφεριν επέλεξε το συγκεκριμένο παιχνίδι για να τιμήσει τη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα της Ρουμανίας. Όπως ενημέρωσε η UEFA, οι Τσέφεριν και Θεοδωρίδης θα προχωρήσουν σε μια σπουδαία συμβολική κίνηση πριν από τη σέντρα, αφήνοντας λουλούδια έξω από τη Θύρα 1, στο σημείο που αποτελεί τόπο μνήμης για την οικογένεια του Δικεφάλου του Βορρά.

Σε μία αντίστοιχη κίνηση θα προβεί και η φιλοξενούμενη ομάδα. Οι Ισπανοί, αφού πρώτα εξέφρασαν τα συλλυπητήριά τους στον ΠΑΟΚ, ζήτησαν να αφήσουν οι παίκτες τους λουλούδια στη Θύρα 4 πριν ξεκινήσει το παιχνίδι, ως ένδειξη τιμής σε όσους έχασαν τη ζωή τους στο πολύνεκρο δυστύχημα της Ρουμανίας.

Ο πρόεδρος της UEFA βρίσκεται στη χώρα μας από την Τετάρτη (18/2) προκειμένου να συναντηθεί με τον Μάκη Γκαγκάτση, ενώ παρακολούθησε από κοντά και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τη Λεβερκούζεν για το Champions League.