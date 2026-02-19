Οι σκέψεις του Ράφα Μπενίτεθ για το πλάνο κόντρα στην Πλζεν

Το σύστημα που σκέφτεται να χρησιμοποιήσει ο Μπενίτεθ κόντρα στην Πλζεν και οι παίκτες στους οποίους φαίνεται να καταλήγει.

Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει απόψε (22:00-Cosmote Sport 4-live από Gazzetta) στο ΟΑΚΑ την Βικτόρια Πλζεν στο πρώτο μεταξύ τους ματς για την ενδιάμεση νοκ άουτ φάση του Europa League και θέλει τη νίκη για να πάει μ' ένα προβάδισμα στη ρεβάνς

Ο Ράφα Μπενίτεθ μέτρησε δύο επιστροφές, αφού οι Ίνγκασον και Κυριακόπουλος ξεπέρασαν τα προβλήματα που είχαν και τέθηκαν στην διάθεσή του. Την χθεσινή τελευταία προπόνηση έβγαλε για πρώτη φορά στο σύνολό της μετά από έναν μήνα και ο Τζούρισιτς, ο οποίος δύσκολα θα χρησιμοποιηθεί, ωστόσο δεν είναι απίθανο να μπει στην αποστολή και να κάτσει στον πάγκο.

Από κει και πέρα ο Ισπανός τεχνικός δεν μπορεί να υπολογίζει στους τραυματίες Πελίστρι, που έκανε μέρος του προγράμματος και πλησιάζει η ώρα της επιστροφής του, Ντέσερς, Σισοκό, Κώτσιρα και Τσιριβέγια.

☘️ Η προπόνηση του Παναθηναϊκού ενόψει του κρίσιμου ματς με τη Βικτόρια Πλζεν την Πέμπτη στο ΟΑΚΑ#paofc pic.twitter.com/eW7MoUcPjG — gazzetta.gr (@gazzetta_gr) February 18, 2026

Η δυάδα που θα επιλέξει για τη μεσαία γραμμή κι κείνη πίσω από τον φορ

Ο Παναθηναϊκός φαίνεται πως για τέταρτο σερί παιχνίδι θα χρησιμοποιήσει την ίδια διάταξη, δηλαδή 3-4-2-1 δείχνοντας πως ο Μαδριλένος τεχνικός φαίνεται πως έχει αρχίζει να κατασταλάζει σ' αυτήν, ειδικά για τα μεγάλα παιχνίδια.

Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα της ενδεκάδας, ο Λαφόν θα παραμείνει και πάλι κάτω από την εστία συνεχίζοντας ένα μεγάλο σερί αγώνων που έχει πάρει εδώ και έναν μήνα. Μπροστά στην τριάδα της άμυνας θα είναι ο Ίνγκασον κεντρικά, ο Πάλμερ-Μπράουν δεξιά και ο Τουμπά αριστερά.

Οι δύο φουλ μπακ θα είναι οι Καλάμπρια και Κυριακόπουλος ενώ στη μεσαία γραμμή θα επιστρέψει το δίδυμο του Σιώπη με τον Μπακασέτα. Μπροστά τους φαίνεται πως το αργεντίνικο δίδυμο των τελευτάιων αγώνων θα σπάσει.

Ο Αντίνο φάινεται πως θα ξεκινήσει για έκτο σερί παιχνίδι στην ενδεκάδα των «πρασίνων» όμως για την άλλη θέση φαίνεται πως έχει προβάδισμα ο Ζαρουρί, χωρίς αυτό να σημαίνει πως ο Ταμπόρδα δεν έχει τις πιθανότητές να βρεθεί κι εκείνο στη θέση αυτή.

Στην κορυφή της επίθεσης θα επανέλθει ο Τεττέη, ο οποίος ξεκουράστηκε στο πρωτάθλημα στον αγώνα με την ΑΕΛ, μιας και εξέτισε την ποινή καρτών που του επιβλήθηκε.