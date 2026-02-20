Παναθηναϊκός: Τεττέη όπως... Έκι Γκονζάλες
Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει την Βικτόρια Πλζεν, ώστε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Europa League, όμως δεδομένα η βραδιά... ανήκει στον Ανδρέα Τεττέη.
Ο διεθνής Έλληνας φορ στην παρθενική ευρωπαϊκή εμφάνιση της καριέρας του έκανε φανταστική εμφάνιση και σκόραρε δις, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του Τριφυλλιού που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.
Σύμφωνα με το «Soccerbase» ο μοναδικός παίκτης με ντοπιέτα στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με την πράσινη φανέλα ήταν ο Έκι Γκονζάλες. Ο Αργεντινός έχει βρει δίχτυα δυο φορές στις 14 Σεπτεμβρίου του 2004, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρόζενμποργκ με 2-1, για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.
Ο Ανδρέας Τετέη έγινε ο δεύτερος ποδοσφαιριστής στην ιστορία του Παναθηναϊκού, που πετυχαίνει δύο γκολ στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με την ομάδα. Ο πρώτος ήταν ο Έκι Γκονζάλες, στις 14.09.2004 Παναθηναϊκός-Ρόζενμποργκ 2-1 για το Τσάμπιονς Λιγκ. #Panathinaikos pic.twitter.com/yWNRMThT6U— soccerbase.gr (@SoccerbaseG) February 19, 2026
Τα δυο γκολ του Έκι Γκονζάλες στο Πανθηναϊκός - Ρόζενμποργκ
