Ο Ανδρέας Τεττέη σκόραρε δις στο ευρωπαϊκό του ντεμπούτο με τον Παναθηναϊκό, κάτι που έχει καταφέρει μόνο ο Έκι Γκονζάλες.

Ο Παναθηναϊκός μπορεί να μην κατάφερε να νικήσει την Βικτόρια Πλζεν, ώστε να πάρει προβάδισμα πρόκρισης για τους «16» του Europa League, όμως δεδομένα η βραδιά... ανήκει στον Ανδρέα Τεττέη.

Ο διεθνής Έλληνας φορ στην παρθενική ευρωπαϊκή εμφάνιση της καριέρας του έκανε φανταστική εμφάνιση και σκόραρε δις, όντας μόλις ο δεύτερος παίκτης στην ιστορία του Τριφυλλιού που πετυχαίνει κάτι ανάλογο.

Σύμφωνα με το «Soccerbase» ο μοναδικός παίκτης με ντοπιέτα στην πρώτη του συμμετοχή σε ευρωπαϊκή διοργάνωση με την πράσινη φανέλα ήταν ο Έκι Γκονζάλες. Ο Αργεντινός έχει βρει δίχτυα δυο φορές στις 14 Σεπτεμβρίου του 2004, στη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Ρόζενμποργκ με 2-1, για την 1η αγωνιστική της φάσης των ομίλων του Champions League.

Τα δυο γκολ του Έκι Γκονζάλες στο Πανθηναϊκός - Ρόζενμποργκ

