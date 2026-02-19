Δείτε την ώρα και το κανάλι μετάδοσης του ματς ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Βικτόρια Πλζεν για τα Play Off του Europa League.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται απόψε τη Βικτόρια Πλζεν στο ΟΑΚΑ για την πρώτη αναμέτρηση των Play Offs του Europa League.

Οι δύο ομάδες είχαν συναντηθεί και στη League Phase, πλέον όμως διεκδικούν ένα εισιτήριο για την επόμενη φάση της διοργάνωσης. Το παιχνίδι είναι προγραμματισμένο να ξεκινήσει στις 22:00 και η μετάδοση θα καλυφθεί τηλεοπτικά από το συνδρομητικό κανάλι Cosmote Sport 4.

Παράλληλα θα προβληθεί και από την ελεύθερη συχνότητα του ΑΝΤ1.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν έχει ανακοινώσει αποστολή για τον αγώνα κόντρα στους Τσέχους, με τους Κυριακόπουλο και Ίνγκασον να προπονούνται κανονικά για δεύτερη σερί μέρα και να τίθενται στη διάθεση του Ισπανού τεχνικού.

Οι μεταδόσεις της ημέρας στο Europa League