Ο Γιάννης Σερέτης γράφει για την πιο «πιεστική» προς τον Ράφα Μπενίτεθ συνέντευξη Τύπου και για τις απαντήσεις του Ισπανού τεχνικού πριν από το ματς του Παναθηναϊκού με τη Βικτόρια Πλζεν.

Οποιος άκουσε σήμερα τον Ράφα Μπενίτεθ στη συνέντευξη τύπου ενόψει του Παναθηναϊκός – Βικτόρια Πλζεν ίσως να σκεφτόταν ότι δεν έχει... καταλάβει τι συμβαίνει αυτή την περίοδο στον Παναθηναϊκό. Mίλησε τόσο πολύ και με τόση σιγουριά για την... επόμενη σεζόν που κάποιος εύλογα θα μπορούσε να υποθέσει πως δεν έχει αντιληφθεί ότι η συνέχεια της καριέρας του στον Παναθηναϊκό εξαρτάται πια από τα αποτελέσματα. Και ότι εκείνο το «Έχουμε ένα πρότζεκτ για δυόμισι χρόνια, κανείς δεν ζητά να νικήσουμε άμεσα, ο στόχος είναι να χτίσουμε την ομάδα και να την κάνουμε ξανά ανταγωνιστική» που είχε πει στις 2 Ιανουαρίου στην ιταλική «La Reppublica» δεν ισχύει πια...

Ο διάσημος Ισπανός υπερασπίστηκε τους παίκτες παρότι δεν δήλωσε απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές του Ιανουαρίου (εκ των οποίων ο ίδιος επέλεξε μόνο τους Σισοκό – Ερνάντεθ), έπαιξε... φουλ «κατενάτσιο» για την εικόνα και τα αποτελέσματα της ομάδας του με επιχειρήματα βάσιμα αλλά και έωλα και ζήτησε πάμπολλες φορές υπομονή, η οποία βέβαια πλέον δεν υπάρχει, καθώς σε 3 1/2 μήνες ουδείς έχει καταλάβει τι είδους ποδόσφαιρο θέλει να παίξει το Τριφύλλι. Δεν το έχει καταλάβει ούτε απ΄ αυτά που βλέπει στο γήπεδο, ούτε από αυτά τα συνήθως «αόριστα» που λέει ο ίδιος.

Σε κάθε περίπτωση, ο αήττητος εφέτος στο Europa League, Ράφα, (2 νίκες – 3 ισοπαλίες), ο οποίος βρίσκεται πια στο όριο θραύσης, θα εξασφαλίσει σπουδαίο «μαξιλαράκι» αν ο Παναθηναϊκός αποκλείσει την τσέχικη ομάδα, που ήταν η μοναδική αήττητη στη League Phase του Europa League (3 νίκες – 5 ισοπαλίες), ταυτόχρονα και την καλύτερη αμυντική επίδοση της διοργάνωσης με παθητικό τριών γκολ!

Η κατηγοριοποίηση των δηλώσεών του μπορεί να γίνει ως εξής...

«ΑΜΥΝΑ»

«Στο Europa League παίζουμε με ομάδες που μας δίνουν ίσως περισσότερο χώρο, ενώ στο Πρωτάθλημα δεν γίνεται αυτό. Είναι δύσκολα παιχνίδια, δεν έχεις τόσο πολύ χώρο και έχοντας δύο συνεχόμενα παιχνίδια ανά εβδομάδα δεν είναι εύκολο να ετοιμάσεις την ομάδα για να κερδίσει κάθε αντίπαλο, ο οποίος μας γνωρίζει πολύ καλά».

«Είμαστε στα νοκ-άουτ του Europa League, φτάσαμε στα ημιτελικά του Κυπέλλου. Κάναμε πάρα πολλές αλλαγές και είναι πολλά ακόμα που έχουμε να κάνουμε για την επόμενη σεζόν».

«Όσον αφορά τους αυτοματισμούς, δυστυχώς δεν έχουμε τόσο χρόνο για να το κάνουμε αυτό. Προετοιμάζουμε πολλά που θέλουμε να κάνουμε, αλλά μερικές φορές δεν έχουμε τον χρόνο να τα δουλέψουμε όπως πρέπει».

«Δουλεύουμε πολύ για να έχουμε ισορροπία, αλλά δεχόμαστε γκολ όταν ελέγχουμε τον αγώνα ή δημιουργούμε ευκαιρίες και δεν πετυχαίνουμε γκολ. Καταλαβαίνουμε το γιατί. Δεν μπορούμε να αλλάξουμε τα πράγματα σε μία μέρα».

«Θέλουμε να έχουμε ισορροπία, να κάνουμε build-up από πίσω, να παίξουμε με αντεπιθέσεις. Αν κρατήσουμε την μπάλα θα είμαστε ικανοποιημένοι και με αυτό. Θέλουμε να παίζουμε καλά με την μπάλα, να είμαστε συμπαγείς και επιθετικοί, να αναγκάσουμε τον αντίπαλο να κάνει λάθη. Πίστευα ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό σε έναν ικανοποιητικό βαθμό νωρίτερα, αλλά φαίνεται ότι δεν είναι εφικτό αυτό με τόσες αλλαγές ποδοσφαιριστών».

«Είναι ένα πρότζεκτ, θα χρειαστούμε χρόνο. Είμαστε στην μέση μιας σεζόν και προχωρούμε όσο καλύτερα μπορούμε. Όλος ο κόσμος πρέπει να καταλάβει ότι δουλεύουμε πολλές ώρες για να βελτιώσουμε τα ζητήματα που βρήκαμε. Έχουμε αλλάξει αρκετά, αλλά θα πρέπει να συνεχίσουμε να αλλάζουμε πράγματα για να μην επαναληφθούν τα λάθη του παρελθόντος».

«Όπως είπα και πριν, δουλεύουμε πολύ σκληρά για να βελτιώσουμε πράγματα. Συναντήσαμε περισσότερα προβλήματα από αυτά που περιμέναμε. Έχει πάρει περισσότερο χρόνο απ' όσο πιστεύαμε. Έχουμε την πεποίθηση ότι μπορούμε να τα καταφέρουμε. Δεν μπορώ να δώσω εγγυήσεις για τον χρόνο που θα πάρει».

«Σε 4 μήνες έχουμε παίξει 25 επίσημους αγώνες. Ερχόμενος εδώ στην συνέντευξη Τύπου... κάνουμε προπόνηση, πάμε στο ξενοδοχείο, παίζουμε. Προπόνηση, ξενοδοχείο, παιχνίδι. Έτσι περνάνε οι μήνες. Πώς μπορείς να προετοιμάσεις το αγωνιστικό σου πλάνο όταν έχεις μόνο μία προπόνηση;»

«Όταν έχεις μια έτοιμη ομάδα μπορείς να εναλλάσσεις ποδοσφαιριστές για να διατηρείς σταθερή την απόδοση. Όταν αναγκάζεσαι να κάνεις πολλές αλλαγές, το επίπεδο της απόδοσης πέφτει».

ΣΙΓΟΥΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

«Σίγουρα δεν είμαστε 100% ευχαριστημένοι, αλλά σίγουρα η επόμενη χρονιά θα είναι καλύτερη γιατί κάθε εβδομάδα δουλεύουμε πολύ σκληρά».

«100% θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε. Είμαι πεπεισμένος ότι μπορούμε να το κάνουμε. Εγγυώμαι ότι θα είμαστε πολύ πιο ανταγωνιστικοί τον επόμενο χρόνο».

«Πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι τον επόμενο χρόνο θα υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να παίξουν σε 2-3 διαφορετικές θέσεις και να καλύψουμε τα κενά που θα προκύψουν από τραυματισμούς. Φέτος δεν έχουμε αυτή την πολυτέλεια».

«Το καλοκαίρι θα πάρουμε άλλες αποφάσεις. Η κατάσταση θα είναι καλύτερη. Πρέπει να βελτιώσουμε την ομάδα, τους παίκτες που διαλέγουμε, τον τρόπο που παίζουμε. Πρέπει να βελτιωθούμε παντού. Δουλεύουμε πάνω σε αυτό, δεν είμαστε χαζοί, βλέπουμε τι γίνεται. Αλλά πρέπει να υπερασπιστούμε τον σύλλογο, τους παίκτες και την ιδέα που έχουμε για το μέλλον. Είμαι εδώ για να σιγουρέψω ότι το καταλαβαίνετε αυτό. Μπορείτε να συμφωνήσετε ή όχι, αλλά πρέπει να το καταλάβετε. Ακολουθούμε ένα πλάνο και προετοιμάζουμε το μέλλον».

ΥΠΟΜΟΝΗ