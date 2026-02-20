Μπενίτεθ: «Θέλω να είμαι εδώ και να μπω στο καινούργιο γήπεδο»

Τα λόγια του Ράφα Μπενίτεθ μετά το ισόπαλο 2-2 του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν.

Ο Ράφα Μπενίτεθ εμφανίστηκε στην συνέντευξη Τύπου μετά τον πρώτο αγώνα του Παναθηναϊκού με την Βικτόρια Πλζεν, που έληξε με 2-2, όντας ικανοποιημένος από την εμφάνιση της ομάδας του, ειδικά στο δεύτερο μέρος, συνάμα απογοητευμένος όμως για το γεγονός πως εκείνη δεν μπόρεσε να κερδίσει.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως κρατάει τα θετικά από το αποψινό παιχνίδι και ότι οι «πράσινοι» θα πάνε στην Τσεχία για να κερδίσουν και να γυρίσουν με την πρόκριση.

Μίλησε για καλά λόγια για τον Ανδρέα Τεττέη, που έκανε ένα σπουδαίο ευρωπαϊκό ντεμπούτο τονίζοντας πως θα πάει όλο και καλύτερα, γιατί ξέρει να ακούει και να δουλεύει σκληρά για να βελτιώνεται, ωστόσο είναι νωρίς για να κάνει μία πρόβλεψη του που μπορεί να φτάσει.

Εξήγησε τις επιλογές του Πάντοβιτς και της δυάδας στη μεσαία γραμμή τονίζοντας πως αυτό που είχε προτεραιότητα για εκείνον ήταν ο έλεγχος της μπάλας και θεωρούσε πως αυτοί οι παίκτες θα είναι πιο χρήσιμοι.

Τέλος ξεκαθάρισε πως θέλει να βρίσκεται εδώ σ' αυτό το πρότζεκτ και ότι είναι επιθυμία του να μπει στο νέο γήπεδο με την ομάδα.

Αναλυτικά όσα είπε ο Μπενίτεθ

Για το τι πρέπει να κάνει στη ρεβάνς:

«Συμφωνώ ότι είχαμε καλύτερη παρουσία στο δεύτερο μέρος. Κρατάω τα θετικά. Το πρώτο είναι ότι ναι μεν δεχτήκαμε ένα γκολ, αλλά αντιδράσαμε πολύ καλά, το δεύτερο ότι βάλαμε κι άλλο γκολ και πιέζαμε πολύ, ήμασταν κοντά σε ένα τρίτο γκολ. Είμαστε απογοητευμένοι που δεχτήκαμε το γκολ όπως το δεχτήκαμε, αλλά η απόδοσή μας ήταν καλή. Δεν θα πάμε εκεί φοβισμένοι, θα προσπαθήσουμε να κερδίσουμε».

Για το ευρωπαϊκό ντεμπούτο του Τεττέη και την προσέγγιση του δευτέρου μέρους:

«Σχετικά με τον Τεττέη, τα πήγε πολύ καλά. Είχαμε πολλούς καλούς επιθετικούς, αλλά είναι νωρίς για να τον κρίνω. Σαν νέος θα πρέπει να μαθαίνει και να δουλεύει σκληρά και το κάνει. Είναι νωρίς, αλλά όλα τα σημάδια είναι θετικά και θα γίνει όλο και καλύτερος. Μετακινούσαμε λίγο τους παίκτες για να δημιουργήσουμε προβλήματα στον αντίπαλο. Στο δεύτερο μέρος είχαμε καλύτερη εικόνα για το τι έπρεπε να κάνουμε και γι' αυτό παίξαμε καλύτερα».

Για την επιλογή του Πάντοβιτς και τη μη επιλογή αμυντικού χαφ:

«Ήθελα παίκτες που μπορούν να κρατήσουν τη μπάλα για να έχουμε τον έλεγχο. Είχαμε απέναντί μας μια πολύ σκληρή ομάδα, με ένταση, ρυθμό, που δεν δέχεται εύκολα γκολ. Ο Πάντοβιτς είναι καλός στον έλεγχο, ο Ρενάτο είχε την ικανότητα να κρατά τη μπάλα και να περνά παίκτες.

Ο Ζαρουρί και κάποιοι ακόμη είναι επηρεασμένοι από το ραμαζάνι, όπως ο Τουμπά που χρειάστηκε να γίνει αλλαγή, αλλά ο Ζαρουρί μπορούσε να παίξει. Ήθελα τον Τζούρισιτς και τον Αντίνο για να διατηρήσουμε τη μπάλα. Ο Ζαρουρί είμαι βέβαιος ότι μέχρι το τέλος της σεζόν θα βοηθήσει πολύ».

Για το αν η σημερινή εμφάνιση ήταν μια απάντηση:

«Οι οπαδοί μας ξέρουν ότι πρόκειται για ένα πρότζεκτ και ότι δουλεύουμε σκληρά για να βελτιώσουμε τα πράγματα. Είμαι ο 3ος-4ος προπονητής εδώ, άρα κάτι δεν πήγαινε καλά πριν. Θέλω να είμαι εδώ και να μπω στο καινούργιο γήπεδο!».