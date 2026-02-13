Ο εμβληματικός αρχηγός της Θέλτα, Ιάγο Άσπας, τόνισε πως ο ΠΑΟΚ δύσκολα χάνει στην έδρα του, ενόψει του αγώνα των δυο ομάδων την επόμενη Πέμπτη (19/2).

Ο ΠΑΟΚ έχει μπροστά του το ντέρμπι κορυφής της Stoiximan Superleague με την ΑΕΚ (15/2, 19:30), ωστόσο δέχθηκε μια... αποθέωση από Ισπανία μεριά, και συγκεκριμένα το Βίγκο.

Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου μετά την Ένωση, φιλοξενεί στο γήπεδο της Τούμπας και την Θέλτα (19/2, 19:45), στο πλαίσιο των Playoffs του Europa League, με στόχο το καλύτερο δυνατό σκορ ενόψει της ρεβάνς στη Γαλικία.

Στο πλαίσιο αυτό και σε συνέντευξη που παραχώρησε στην AS, ο εμβληματικός αρχηγός της ισπανικής ομάδας, Ιάγο Άσπας, μίλησε με τα καλύτερα λόγια για τον «Δικέφαλο του Βορρά».

Ο 38χρονος επιθετικός ρωτήθηκε για το ζευγάρωμα με τον ΠΑΟΚ και τόνισε πως οι «ασπρόμαυροι» δύσκολα χάνουν στην έδρα τους, ενώ παράλληλα ανέφερε πως θα είναι εξίσου δύσκολο να πάρει (σσ η Θέλτα) ένα καλό αποτέλεσμα ενόψει του επαναληπτικού στο «Μπαλαϊδος».

«Ξέρουμε ότι δεν υπάρχουν εύκολα παιχνίδια στην Ευρώπη, είτε εντός είτε εκτός έδρας. Αντιμετωπίζουμε έναν αντίπαλο με τον οποίο έχουμε ήδη παίξει στο Μπαλαΐδος και θα μας κάνουν να δουλέψουμε σκληρά για τη νίκη εκεί. Είναι ένα δύσκολο σενάριο, αλλά θα προσπαθήσουμε να φέρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα και στη συνέχεια να το επιβεβαιώσουμε εδώ στο Βίγκο με μια νίκη».