ΠΑΟΚ: Στροφή στην ΑΕΚ, με τον Πέλκα να μπαίνει στα «πιτς»
Η χαρά της πρόκρισης για 24η φορά στην ιστορία του, σ’ έναν τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, κράτησε μία νύχτα. Από το πρωί της Πέμπτης (12/02) στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ένα σημείο αναφοράς: το ντέρμπι κορυφής της Κυριακής (15/02) στην Τούμπα απέναντι στην ΑΕΚ.
Οι βασικοί του ημιτελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, τακτική και οικογενειακό δίτερμα.
Από δημιουργός… εκτελεστής! ⚽️ #Chatsidis #PAOKPAO #OurWay pic.twitter.com/QxIvWGKKNw— PAOK FC (@PAOK_FC) February 12, 2026
Το βασικό ζήτημα αφορά τον Δημήτρης Πέλκας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, που αποχώρησε τραυματίας στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, υποβλήθηκε σε θεραπεία και ξεκινά από σήμερα ειδικό πρόγραμμα. Πρόκειται για τον τρίτο μυϊκό τραυματισμό του μέσα στη φετινή σεζόν, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην αναφέρει το ακριβές μέγεθος της νέας θλάσης στο δικέφαλο.
Σε καθεστώς θεραπείας βρίσκονται επίσης οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς.
Η προετοιμασία συνεχίζεται την Παρασκευή (13/02) με προπόνηση στις 17:00, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει να διαπιστώσει ποιοι θα είναι διαθέσιμοι ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι.
