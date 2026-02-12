Ο ΠΑΟΚ αφήνει πίσω την πρόκριση στον τελικό και στρέφεται στο ντέρμπι με την ΑΕΚ, με τον Δημήτρη Πέλκα να ξεκινά θεραπεία μετά τον τρίτο φετινό μυϊκό τραυματισμό του.

Η χαρά της πρόκρισης για 24η φορά στην ιστορία του, σ’ έναν τελικό Κυπέλλου Ελλάδας, κράτησε μία νύχτα. Από το πρωί της Πέμπτης (12/02) στο αγωνιστικό τμήμα του ΠΑΟΚ υπάρχει μόνο ένα σημείο αναφοράς: το ντέρμπι κορυφής της Κυριακής (15/02) στην Τούμπα απέναντι στην ΑΕΚ.

Οι βασικοί του ημιτελικού ακολούθησαν πρόγραμμα αποθεραπείας και αποκατάστασης σε γυμναστήριο και πισίνα, ενώ οι υπόλοιποι δούλεψαν κανονικά στο γήπεδο. Το πρόγραμμα περιλάμβανε προθέρμανση, παιχνίδια κατοχής, τακτική και οικογενειακό δίτερμα.

Το βασικό ζήτημα αφορά τον Δημήτρης Πέλκας. Ο διεθνής μεσοεπιθετικός, που αποχώρησε τραυματίας στον ημιτελικό με τον Παναθηναϊκό, υποβλήθηκε σε θεραπεία και ξεκινά από σήμερα ειδικό πρόγραμμα. Πρόκειται για τον τρίτο μυϊκό τραυματισμό του μέσα στη φετινή σεζόν, με την ΠΑΕ ΠΑΟΚ να μην αναφέρει το ακριβές μέγεθος της νέας θλάσης στο δικέφαλο.

Σε καθεστώς θεραπείας βρίσκονται επίσης οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ιβανούσετς.

Η προετοιμασία συνεχίζεται την Παρασκευή (13/02) με προπόνηση στις 17:00, με το τεχνικό επιτελείο να περιμένει να διαπιστώσει ποιοι θα είναι διαθέσιμοι ενόψει του κρίσιμου ντέρμπι.