Θέλτα - Οσασούνα 1-2: Προβλημάτισε ξανά η αντίπαλος του ΠΑΟΚ
Στο βροχερό «Μπαλαΐδος», η Θέλτα γνώρισε εντός έδρας ήττα από την Οσασούνα με 2-1 και έχασε ευκαιρία να μπει στην εξάδα στη βαθμολογία της La Liga. Η ομάδα του Βίγκο δεν πατάει καλά, καθώς στα τρία τελευταία παιχνίδια μετράει δύο ήττες και μία ισοπαλία. Αντιθέτως η ομάδα του Λίσκι είναι στην 8η θέση -4 από τους Γαλιθιάνους.
Η ομάδα του Χιράλντες παραταγμένη σε 3-4-3, αν και μπήκε πιο δυναμικά στο παιχνίδι, στο 36' είδε τους φιλοξενούμενους να παίρνουν κεφάλι με τον Μπουτιμίρ, ο οποίος μετά από σέντρα του Μόρο, έπιασε την κεφαλιά και έγραψε το 1-0. Στο 53' οι γηπεδούχοι κέρδισαν πέναλτι μετά από σουτ του Ιγκλέσιας που βρήκε στο χέρι του Κατένα. Ο Ισπανός ευστόχησε από την άσπρη βούλα και έφερε το ματς στα ίσα. Η Οσασούνα όμως χάλασε τα σχέδια της Θέλτα, καθώς στο 79' ο Κατένα σέντραρε στην καρδιά της άμυνας και ο Γκαρθία έστειλε τη μπάλα στα δίχτυα για το τελικό 2-1.
Θυμίζουμε ότι οι Γαλιθιάνοι θα αντιμετωπίσουν τον ΠΑΟΚ για τα νοκ-άουτ ματς του Europa League στις 19/2 στη Τούμπα και στις 26 στο Βίγκο.
Θέλτα: Ράντου, Ροντρίγκες, Στραφελτ, Αλόνσο, Καρέιρα (83' Ελ Αμπντελαουί), Μορίμπα, Ρομάν, Ρουέδα (67' Μινγκέθα), Λόπεθ (83' Λάγκο), Ιγκλέσιας (75' Γιούτγκλα), Άλβαρεθ (69' Σουέντμπεργκ)
