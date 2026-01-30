Αθλητικός διευθυντής Θέλτα: «Η απουσία του Κωνσταντέλια είναι πλεονέκτημα για εμάς»
Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει στα play-offs του Europa League τη Θέλτα και ο αθλητικός διευθυντής της ομάδας του Βίκγο, Μάρκο Γκαρθές, κλήθηκε να σχολιάσει την κλήρωση αλλά και την απουσία του Κωνστανέλια.
Αρχικά τόνισε πως το παιχνίδι θα είναι διαφορετικό από αυτό που πραγματοποιήθηκε στη φάση της League Phase: «Το να πάμε να τους αντιμετωπίσουμε στη Θεσσαλονίκη θα είναι κάτι αρκετά διαφορετικό. Έχουμε πολλές ελπίδες και μεγάλο ενθουσιασμό. Γνωρίζουμε το πάθος που υπάρχει στην Ελλάδα, κάτι που όλοι μας λένε πως πρέπει να το ζήσεις. Με μεγάλη ανυπομονησία να συνεχίσουμε να ανεβαίνουμε επίπεδο»
Όσον αφορά τον άσο του Δικεφάλου του Βορρά ο Γκαρθές τόνισε: «Ο Κωνσταντέλιας είναι εξαιρετικός παίκτης, μας δημιούργησε πολλά προβλήματα στην έδρα μας. Δεν είναι ότι θέλεις το κακό κανενός, αλλά το να ξέρεις πως δεν θα αγωνιστεί είναι ένα πλεονέκτημα».
Θυμίζουμε ότι ο 20χρονος επιθετικός θα απουσιάσει από το πρώτο παιχνίδι κόντρα στην ισπανική ομάδα στη Τούμπα καθώς στον αγώνα με τη Λιόν αποβλήθηκε με δεύτερη κίτρινη κάρτα.
Marco Garcés: “Ir a jugar a Salónica será bastante diferente”— Rafa Valero (@ValeroRafa) January 30, 2026
@marca #CELTA https://t.co/9KwMKMNF2S
