Ο ΠΑΟΚ θα αντιμετωπίσει (και πάλι) την Θέλτα στην ενδιάμεση φάση του Europa League, με στόχο την πρόκριση στους «16» του θεσμού.

Λίγο μετά τις 14:00 το μεσημέρι της Παρασκευής (30/1), ο ΠΑΟΚ έμαθε την αντίπαλό του στα Playoffs του Europa League, την ενδιάμεση φάση που δίνει εισιτήριο για τους «16».

Ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα αντιμετωπίσει την Θέλτα, κάτι που συνέβη και στη League Phase του θεσμού, όταν οι Θεσσαλονικείς ηττήθηκαν με 3-1 στη Γαλικία, στις 2 του περασμένου Οκτώβρη.

Το πρώτο παιχνίδι θα λάβει χώρα στο γήπεδο της Τούμπας στις 19 Φεβρουαρίου, ενώ η ρεβάνς μια εβδομάδα μετά, στις 26 του μήνα στην Ισπανία . Να θυμίσουμε πως στον πρώτο αγώνα δεν θα είναι διαθέσιμοι οι Κωνσταντέλιας, Γιακουμάκης, ενώ και ο Λουτσέσκου θα είναι στην κερκίδα.

Στη συνέχεια, και εφόσον έρθει η πρόκριση, η ομάδα του Ρουμάνου κόουτς θα κληθεί να περάσει το εμπόδιο μιας εκ των Λιόν ή Άστον Βίλα, κάτι που θα μάθει (αν χρειαστεί) σε νέα κλήρωση στις 27 Φεβρουαρίου.