Τσέριν: «Θα κουβαλάω για πάντα μαζί μου τις αναμνήσεις, ελπίζω να σας δω πρωταθλητές»

Ο Άνταμ Τσέριν αποχαιρέτησε τον Παναθηναϊκό κάνοντας ένα μακροσκελές συγκινητικό ποστ στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram.

Ο πιο παλιός ποδοσφαιριστής του Παναθηναϊκού κι ένας εκ των αρχηγών του κλαμπ τη φετινή σεζόν, ο Άνταμ Τσέριν παραχωρήθηκε στην Αλ Γουάχντα αποτελώντας παρελθόν από την ομάδα έπειτα από τέσσερα χρόνια παρουσίας εδώ.

Ο Σλοβένος κεντρικός μέσος, που έφερε 3 εκατ. ευρώ στα ταμεία των «πρασίνων», έκανε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram για να αποχαιρετήσει το αγαπημένο του «τριφύλλι» τη φανέλα του οποίου φόρεσε για 171 παιχνίδια σκοράροντας 12 γκολ και δίνοντας 7 ασίστ.

Ο 27χρονος ποδοσφαιριστής μίλησε για τις ιδιαίτερες στιγμές που έζησε στην ομάδα και τις αναμνήσεις που του άφησαν αυτές, ευχαρίστησε τον κόσμο που τον στήριζε σε κάθε του βήμα στην ομάδα κι έκλεισε το μήνυμά του ευχόμενος η ομάδα να πάρει το πολυπόθητο πρωτάθλημα.

Η ανάρτηση του Άνταμ Τσέριν για τον Παναθηναϊκό

«Αγαπητή οικογένεια του Παναθηναϊκού,

Ήρθα σε αυτόν τον σύλλογο πριν από 4 χρόνια, χωρίς να ξέρω ακριβώς τι να περιμένω… Γνώριζα το όνομα Panathinaikos πριν από τότε, αλλά όχι πολύ περισσότερα από αυτό. Αλλά σύντομα μετά την άφιξή μου, συνειδητοποίησα το μεγαλείο αυτού του συλλόγου.

Κατά τη διάρκεια των ετών που ήμουν εδώ, ζήσαμε στιγμές που είναι δύσκολο να εξηγήσουμε αν δεν είχαμε την ευκαιρία να τις βιώσουμε. Νίκες σε ντέρμπι, τρελή ατμόσφαιρα στη Λεωφόρο μας, μαγικές ευρωπαϊκές νύχτες σε ένα γεμάτο OAKA, κερδίζοντας ένα Κύπελλο Ελλάδας…

Θα κουβαλάω αυτές τις αναμνήσεις μαζί μου για το υπόλοιπο της ζωής μου. Αλλά αυτό που με ενθαρρύνει περισσότερο είναι ότι κάθε φορά που ήμουν στο γήπεδο, πάντα έδωσα το καλύτερο από εμένα για να βοηθήσω την ομάδα να επιτύχει τους στόχους της.

Στα 4 χρόνια που ήμουν εδώ, είχα επίσης αμέτρητες στιγμές, συναντήσεις και συνομιλίες με εσάς, τους συμπαίκτες μου, όλους τους προπονητές που με καθοδήγησαν κατά τη διάρκεια της περιόδου μου εδώ, και όλους τους ανθρώπους που δουλεύουν στο σύλλογο και με τους οποίους μοιράστηκα την καθημερινή μου ζωή για τα τελευταία 4 χρόνια.

Μεγάλο ευχαριστώ και σεβασμός επίσης στη Θύρα 13 και στα εκατομμύρια των φιλάθλων μας στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Εσείς πάντα μας υποστήριζατε, όπου κι αν παίζαμε, και ελπίζω να σας δω πρωταθλητές».