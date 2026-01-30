Ο ελλιπέστατος Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0 επί της της Ρόμα με γκολ του Ταμπόρδα, αλλά ισοφαρίστηκε στο 80' και έμεινε στους «ανίσχυρους» των play offs του Europa League - Με δέκα παίκτες από το 14' οι Ιταλοί.

Ο Παναθηναϊκός παρά τα τεράστια προβλήματά του ήταν αρκετά ανταγωνιστικός κόντρα στη Ρόμα, είδε τον Ταμπόρδα να λάμπει με ένα υπέροχο γκολ αλλά να μην μπορεί να πάρει το ματς κόντρα στους Ιταλούς. Με το αποψινό 1-1 το Τριφύλλι τερμάτισε στην 20η θέση και θα παίξει στα play offs του Europa League είτε με την Νότιγχαμ Φόρεστ είτε με την Βικτόρια Πλζεν.



Παναθηναϊκός-Ρόμα: Έτσι έπαιξαν

Ποτέ ξανά στην ευρωπαϊκή του ιστορία ο Παναθηναϊκός δεν παρατάχθηκε με τόσες απουσίες, έχοντας μετρημένες επιλογές, ακόμη και για τον καταρτισμό της ενδεκάδας. Ο Λαφόν ήταν κάτω από τα δοκάρια. Πάλμερ, Τουμπά, Ίνγκασον οι τρεις στόπερ. Αριστερός μπακ χαφ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Κάτρης. Σιώπης και Μπακασέτας οι δύο κεντρικοί χαφ. Ζαρουρί και Ταμπόρδα πίσω από τον Πάντοβιτς στο 3-4-3 του Ράφα Μπενίτεθ.

Η Ρόμα παρατάχθηκε με τον Γκολίνι στην υπεράσπιση της εστίας. Γκιλάρντι, Μαντσίνι, Ζιολκόφκσι στο κέντρο της άμυνας. Δεξιός μπακ χαφ ο Τσέλικ, αριστερός ο Τσιμίκας. Κριστάντε, Πισίλι, Ελ Αϊναουί οι τρεις μέσοι και σέντερ φορ οι Πελεγκρίνι και Σουλέ στο 3-5-2 του Γκασμπερίνι.

Η στιγμή του ημιχρόνου και το δοκάρι του Κάτρη

Η Ρόμα μπήκε πολύ πιεστικά, πρέσαρε έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, απείλησε τρεις φορές με Τσιμίκα, Σούλε και Ζιολκόφσκι και ήταν το απόλυτο αφεντικό της αναμέτρησης.

Μία στιγμή, όμως, μια ενέργεια έφερε το αριθμητικό πλεονέκτημα του Τριφυλλιού και άλλαξε την εικόνα του ματς. Ο Πάντοβιτς κέρδισε την αποβολή του Μαντσίνι στο 15' και από εκείνο το σημείο, οι ''πράσινοι'' πήραν τον έλεγχο της μπάλας, κυκλοφόρησαν αλλά δεν είχαν συνεργασίες στο επιθετικό τρίτο και δεν κατάφεραν να εκμεταλλευθούν το 11vs10. Δύο εξαιρετικές μπαλιές του Μπακασέτα στη πλάτη της άμυνας δεν αξιοποιήθηκαν από Πάντοβιτς και Ζαρουρί που άργησαν να εκτελέσουν.

Παρόλα αυτά είχαν μία μεγάλη στιγμή στο 38' όταν από την πάσα του Ταμπόρδα, ο Κάτρης σούταρε εκτός περιοχής και η μπάλα κατέληξε στο δοκάρι.

Το χορευτικό του αδικημένου Ταμπόρδα και το τσάμπα γκολ

Η εικόνα του ματς δεν άλλαξε στο δεύτερο μέρος, ο Παναθηναϊκός είχε την κατοχή αλλά όχι φάσεις, με την Ρόμα να απειλεί στο 56' με σουτ του Τσελίκ που πέρασε άουτ.

Σε μία στιγμή, από ένα λάθος του Γκιλάρντι ήρθε η στιγμή του αδικημένου. Του Βιθέντε Ταμπόρδα. Πήρε την λάθος πάσα, χόρεψε τον αντίπαλο στόπερ και με υπέροχο τελείωμα άνοιξε το σκορ για το Τριφύλλι στο 58'!

Οι ''πράσινοι'' δεν είχαν επιλογές να φέρουν από τον πάγκο ώστε να διατηρήσουν έναν καλό ρυθμό, η Ρόμα πίεσε και από το πουθενά στο 80' ισοφάρισε μετά από κεφαλιά του Ζιολκόφσκι.

To 1-1... σφράγισε τις προσπάθειες των δύο ομάδων που στα τελευταία λεπτά αρκέστηκαν με την ισοπαλία.

MAN OF THE MATCH: Ταμπόρδα. Πρώτο ματς βασικός στην Ευρώπη, πέτυχε ένα υπέροχο γκολ με σούπερ ατομική ενέργεια. Έδειξε πως αξίζει περισσότερο χρόνο συμμετοχής.

ΣΤΟ ΥΨΟΣ ΤΟΥ: Ο Ζιολκόφσκι έδωσε τον βαθμό στην Ρόμα και ήταν καθοριστικός.

Πολύ καλό παιχνίδι από τον Μπακασέτα στη μεσαία γραμμή και τον Ίνγκασον στο κέντρο της άμυνας.

ΑΔΥΝΑΜΟΣ ΚΡΙΚΟΣ: Γκιλάρντι. Ο στόπερ της Ρόμα έκανε μεγάλο λάθος στο γκολ του Ταμπόρδα, γενικά ήταν σε κακό βράδυ και αποτέλεσε αρνητικό σημείο αναφοράς για την ομάδα του.

Η ΓΚΑΦΑ: Ο Μαντσίνι θα μπορούσε να αφήσει τον Πάντοβιτς να βγει σε ένα τετ α τετ στο 15'. Προτίμησε να τον ανατρέψει, να αφήσει την Ρόμα με παίκτη λιγότερο από πολύ νωρίς και να αλλάξει εντελώς την εικόνα του ματς.

ΤΟ ΣΤΡΑΓΑΛΙ: Ο Μουνουέρα έκανε μεγάλο λάθος που δεν έδωσε την κόκκινη στον Μαντσίνι σε πρώτο χρόνο, λάθος που διόρθωσε μέσα από την ειδοποίηση του VAR. Κατά τα άλλα έκανε μια καλή διαιτησία.

ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΤΟΥ GAZZETTA: Ο Παναθηναϊκός κόντρα στα προβλήματά του, στάθηκε πολύ καλά απέναντι στη Ρόμα, είδε τον Ταμπόρδα να φωνάζει πως αξίζει περισσότερο χρόνο και περιμένει την αυριανή κλήρωση με καλή ψυχολογία.

Παναθηναϊκός: Λαφόν, Πάλμερ, Τουμπά(73' Σκαρλατίδης), Ίνγκασον, Κυριακόπουλος, Κάτρης, Σιώπης(59' Ρενάτο), Μπακασέτας, Ζαρουρί, Ταμπόρδα(93' Τερζής), Πάντοβιτς.

Ρόμα: Γκολίνι, Γκιλάρντι, Μαντσίνι, Ζιολκόφσκι, Τσέλικ(65΄Ρεντς), Τσιμίκας(88' Ανχελίνιο), Κριστάντε(64' Γουέσλεϊ), Πισίλι, Ελ Αϊναουί, Πελεγκρίνι, Σουλέ(46' Εντικά).