Ισόπαλοι με 1-1 αναδείχθηκαν ο Παναθηναϊκός με την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League. Δείτε τα γκολ και τις καλύτερες φάσεις του ματς.

Με τον Βισέντε Ταμπόρδα να ανοίγει το σκορ στο 58' και τον Ζαν Ζιολκόφσκι να ισοφαρίζει στο 80' ο Παναθηναϊκός και η Ρόμα αναδείχθηκαν ισόπαλοι με 1-1 στο ΟΑΚΑ για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League.

Με τον βαθμό αυτό οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην 20η θέση και στα Play Offs θα παίξουν είτε με την Βικτόρια Πλζεν, είτε με την Νότιγχαμ Φόρεστ του Βαγγέλη Μαρινάκη. Στο βίντεο που ακολουθεί δείτε τα δύο γκολ και τις καλύτερες φάσεις του αγώνα.