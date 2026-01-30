Μετά το 1-1 με την Ρόμα στην τελευταία αγωνιστική της League Phase ο Παναθηναϊκός θα αντιμετωπίσει είτε την Βικτόρια Πλζεν είτε την Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη με το πρώτο ματς στο ΟΑΚΑ.

Ο Παναθηναϊκός κατάφερε να προηγηθεί στο ματς με την Ρόμα για την τελευταία αγωνιστική της League Phase του Europa League, αλλά το γκολ των Ιταλών στο 80' έφερε το «τριφύλλι» στην 20η θέση του βαθμολογικού πίνακα μετά το τελικό 1-1.

Έτσι από την στιγμή που οι «πράσινοι» τερμάτισαν στην συγκεκριμένη θέση, αύριο Παρασκευή στις 14:00 θα μάθει ποιος θα είναι ο αντίπαλός του στα Play Offs της συγκεκριμένης διοργάνωσης. Η ομάδα του Ράφα Μπενίτεθ θα παίξει είτε με την Βικτόρια Πλζεν, είτε με την Νότιγχαμ του Βαγγέλη Μαρινάκη.

Το πρώτο παιχνίδι θα γίνει στις 19 Φεβρουαρίου στο ΟΑΚΑ, ενώ η ρεβάνς είναι προγραμματισμένη για τις 26 του ίδιου μήνα, είτε στο Πλζεν, είτε στο Νότιγχαμ. Αν ο Παναθηναϊκός καταφέρει να αποκλείσει είτε τους Τσέχους, είτε τους Άγγλους θα παίξει και πάλι με το πρώτο παιχνίδι στο ΟΑΚΑ, με την Μπέτις ή την Μίντιλαντ.