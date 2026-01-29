Φίλοι της Ρόμα πηγαίνοντας στο ΟΑΚΑ για το ματς με τον Παναθηναϊκό τραγουδούσαν στο μετρό συνθήματα και των «πρασίνων».

Οι καλές σχέσεις των φίλων της Ρόμα με αυτούς του Παναθηναϊκού είναι γνωστές. Στο ματς άλλωστε της Τετάρτης ανάμεσα στις «πράσινες» και τις «ερυθρόλευκες» για την Α1 Γυναικών στο μπάσκετ, υπήρχαν στον «Τάφο του Ινδού» και Ιταλοί φίλαθλοι, όπως ήταν και στο ματς της Πέμπτης στο Μετς με τον Ερυθρό Αστέρα για το Challenge Cup Γυναικών.

Αυτές οι σχέσεις φάνηκαν και κατά την αναχώρηση των Ιταλών με το μετρό προς ΟΑΚΑ, όταν τραγουδούσαν συνθήματα όχι μόνο για την ομάδα τους, αλλά και για τον Παναθηναϊκό.