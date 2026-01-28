Ο Παναθηναϊκός αντιμετώπισε τον Ολυμπιακό σε ένα ντέρμπι με τα... όλα του για την Α1 Γυναικών με την Άρτεμη Σπανού να βάζει την υπογραφή της για τη νίκη των «πράσινων» με 88-85.

Ο Παναθηναϊκός υποδέχτηκε τον Ολυμπιακό στο παιχνίδι που ξεχώρισε στο πρόγραμμα της εμβόλιμης 16ης αγωνιστικής (28/1) του πρωταθλήματος της Α1 Γυναικών στο εμβληματικό «Παύλος Γιαννακόπουλος» επικρατώντας στο ντέρμπι «αιωνίων» με 88-85.

Το γήπεδο ήταν κατάμεστο με τους φιλάθλους του τριφυλλιού που έδωσαν το «παρών» για να στηρίξουν την ομάδα τους. Πριν από το τζάμπολ της αναμέτρησης τηρήθηκε μάλιστα ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των επτά φιλάθλων του ΠΑΟΚ που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα στη Ρουμανία. Παράλληλα, αποθεώθηκε και η Σελέν Ερντέμ κατά την είσοδό της στο παρκέ.

Τηρήθηκε ενός λεπτού σιγή στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με του Παναθηναϊκού προς την μνήμη των επτά «αετόπουλων»#paobc #OlympiacosBC pic.twitter.com/bzeZNZw2cz January 28, 2026

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός: Το ματς

Οι «πράσινες» ξεκίνησαν με ένα σερί 7 αναπάντητων πόντων με τη βοήθεια του κόσμου τους. Οι Τζόνσον και Χριστινάκη είναι αυτές που βοήθησαν τον Ολυμπιακό να μειώσει τη διαφορά (19-17). Η Κριμίλη με τρίποντο «έγραψε» το +5 (23-18) με τη Νικολοπούλου να μειώνει στο καλάθι (23-20) στο φινάλε του πρώτου δεκαλέπτου.

Στη συνέχεια οι γηπεδούχες δυσκολεύτηκαν αμυντικά με αποτέλεσμα οι Χριστινάκη και Καρλάφτη να πετύχουν το προσπέρασμα (25-27). Η Πρινς δεν άφησε τον Παναθηναϊκό να ανησυχήσει και παρά την ανατροπή στο προβάδισμα που πέτυχε ξανά ο Ολυμπιακός δια χειρός Τζόνσον. Οι «πράσινες» με τη βοήθεια της Σπανού δεν απειλήθηκαν όμως πραγματικά και με τρίποντο της Κριμίλη έκλεισαν το ημίχρονο στο +5 (43-38).

Μετά την ανάπαυλα, ο Παναθηναϊκός βρέθηκε να προηγείτασ στο +7 με τη Γαλανόπουλος (57-51) , όμως το παιχνίδι εξελίχθηκε πολύ σκληρό με τον Ολυμπιακό να φέρνει το ματς στα ίσα με τη βοήθεια της Χριστινάκη για το 62-62. Πέντε σερί πόντοι ακολούθησαν για τον Παναθηναϊκό με την Κριμίλη να υπογράφει το 67-62 στο φινάλε της τρίτης περιόδου.

Η Σπανού ήταν αυτή που διατηρούσε τον Παναθηναϊκό σε θέση οδηγού (71-66), όμως με ένα επιμέρους 2-9 ο Ολυμπιακός πέρασε μπροστά για το 73-75. Πραγματικό ντέρμπι ήταν το ματς με το σκορ να αλλάζει συνεχώς χέρια. Η Τζόνσον έβαλε μπροστά τον Ολυμπιακό 2' πριν το φινάλε (84-85). Η Σπανού έβαλε μπροστά τον Παναθηναϊκό μετά το κλέψιμο της Φιτζέραλντ (87-85) και ήταν αυτή που υπέγραψε τη νίκη.

Τα δεκάλεπτα: 23-20, 43-38, 67-62, 88-85

Η MVP... Η Άρτεμις Σπανού με 24 πόντους, 10 ριμπάουντ και 6 ασίστ.

Η ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΤΩΝ ΗΤΤΗΜΕΝΩΝ... Η Τζόνσον με 19 πόντους, 7 ριμπάουντ και 2 ασίστ.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ... Η πλήρης αντίθεση στα επιθετικά ριμπάουντ. 19 ο Παναθηναϊκός, 4 ο Ολυμπιακός.

ΤΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΟΥ Α' ΓΥΡΟΥ... 88-97 υπέρ του Παναθηναϊκού στην παράταση.